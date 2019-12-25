Как президент России стал президентом-в-себе
Большая пресс-конференция президента давно превратилась в герметичную пьесу
К 2020 г. Россия подошла с принципиально непознаваемым лидером
Сама по себе пресс-конференция Владимира Путина, так с ходу и не сказать, какая по счету, не представляет собой никакой новости. Из превратившегося во многом в ритуальное действо мероприятия все выцепляли информационные поводы, как могли.
Иностранные и немногочисленные российские независимые СМИ вслушивались в как бы случайно оставленные намеки на изменения Конституции и на перемены в отношениях с другими странами, а прокремлевским изданиям оставалось бравурно сообщать что-то вроде «рекордно много журналистов приехало в этом году» да делать подборки самых веселых плакатов (кому интересно – посмотрите ТАСС).
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