Что общего у Дональда Трампа и «Единой России»
Эксплуатация национальных унижений и групповых обид, политика воздаяния и мести, внесудебные расправы – приметы нашего времени. И касается это далеко не только одной России.
Убийство американцами одного из военачальников другой страны как продолжение внутренней партийной политики – явление того же поля. Из той же области – попытки поставить партийный интерес выше общественного, используя иностранные державы для победы на внутренних выборах (США), подмена интересов общества интересами конкретного политика (США, Россия и много где еще), фактическое верховенство интересов правящей партии, семьи, клана, преступной группы над общечеловеческими (много где).
Стоит при этом помнить, что универсалистские ценности до сих пор норма, зафиксированная писаным правом, пусть и имеющая бесконечное количество критиков и практически не имеющая выраженных сторонников. Принципы, действующие поверх политических и клановых границ, до сих пор по умолчанию в силе благодаря действующим конституциям, но отступают на второй план перед лицом расцветающих националистических и партийных ценностей.
Большинство нынешних конституций и международных деклараций (в том числе та, благодаря которой люди, пожаловавшиеся в Европейский суд на собственное правительство, могут получить от него компенсацию ущерба) – памятники не только эпохе Просвещения, но и антивоенным настроениям второй половины 1940-х – начала 1950-х. В основе этих документов – стремление защитить безусловную ценность человеческой жизни поверх государственных границ, ограничить интересы партий и кланов, создать экономическую взаимозависимость, способную предотвращать войны.