Что общего у Дональда Трампа и «Единой России»

Стоит при этом помнить, что универсалистские ценности до сих пор норма, зафиксированная писаным правом, пусть и имеющая бесконечное количество критиков и практически не имеющая выраженных сторонников. Принципы, действующие поверх политических и клановых границ, до сих пор по умолчанию в силе благодаря действующим конституциям, но отступают на второй план перед лицом расцветающих националистических и партийных ценностей.