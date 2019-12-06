Мнения / Аналитика

Почему институты непрекрасной России настоящего надо сохранить для прекрасной России будущего

Институты должны жить долго, им нужна история — и взлетов, и падений
Максим Трудолюбов
Максим Трудолюбов
У сформировавшихся в современной России институтов должен быть шанс на продолжение жизни

Независимые структуры, у которых есть шанс в будущем превратиться в настоящие политические партии, общественные организации, качественные вузы и медиа, должны развиваться десятилетиями – как минимум.

Институты должны жить долго, у них должна быть история, с взлетами и падениями, потому что утверждение традиций возможно только с передачей опыта и знаний от одного поколения другому. Нужно, чтобы такая передача прошла хотя бы один-два раза.

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