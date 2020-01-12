Чем похожи и чем отличаются реакции Москвы и Тегерана на сбитый самолет

После того как власти в Иране сначала отрицали, а потом признали вину за сбитый украинский самолет, у многих публичных комментаторов возник соблазн провести параллели с ситуацией вокруг катастрофы Boeing 777 в Донецкой области в 2014 г. Минобороны России до сих пор официально отвергает какую-либо причастность к той трагедии. Поведение Тегерана можно объяснять по-разному. Это может быть и давление идеологии, и бо́льшая хитрость, и просто уверенность режима в своих силах. Вместе с тем и тот и другой случай – примеры того, как Москва и Тегеран используют для достижения своих целей один и тот же политический прием: отпирательство.