Куда ушла ракета

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Россия изменила линию поведения в дискуссии о гибели малазийского Boeing. Она отказалась от выдвижения абсурдных и паранормальных версий и перешла к спору, касающемуся важных технических элементов трагедии. Новые сведения нельзя назвать безусловными доказательствами непричастности Москвы к катастрофе лайнера, но они позволяют задавать вопросы Киеву.

В понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин представил на брифинге материалы, способные пролить свет на гибель 17 июля 2014 г. над Донбассом Boeing 777 и 298 пассажиров и членов экипажа. Как сообщил Паршин, согласно документам предприятия-изготовителя в подмосковном Долгопрудном, ракету модели 9М38 с номером двигателя 9Л1318869032 (его обнародовала в мае 2018 г. объединенная следственная группа – JIT) отправили в 1986 г. в воинскую часть ПВО советской армии, находившуюся на Украине и вошедшую после распада СССР в состав национальных вооруженных сил. Эти документы, по версии Минобороны, подтверждают версию Москвы о причастности Киева к гибели лайнера. Военные и генпрокурор Юрий Чайка заявили о необходимости их приобщения к материалам следствия.