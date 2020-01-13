Выбор между престижем государства и честью мундира
Пока силовики остаются единственной опорой российского государства, оно не будет признавать их ошибкой — в отличие от Ирана
Владимир Путин никогда не сможет стать всероссийским рахбаром, т. е. авторитетом, стоящим выше вертикали светской власти
Признание властями Ирана своей вины (а конкретно вины Корпуса стражей исламской революции) в гибели украинского пассажирского самолета произвело большой эффект – и в мире, и в самом Иране, и в России.
Российские наблюдатели с самого начала увидели в тегеранской трагедии слишком много параллелей с гибелью малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 г. и потому были удивлены внезапной готовностью иранских властей признать вину: в той логике, в которой существует современная Россия, подобное поведение власти невозможно. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и упрощенное восприятие иранских реалий: многие отечественные наблюдатели считают Иран беспросветной диктатурой религиозных фанатиков.
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