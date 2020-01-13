Выбор между престижем государства и честью мундира

Российские наблюдатели с самого начала увидели в тегеранской трагедии слишком много параллелей с гибелью малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 г. и потому были удивлены внезапной готовностью иранских властей признать вину: в той логике, в которой существует современная Россия, подобное поведение власти невозможно. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и упрощенное восприятие иранских реалий: многие отечественные наблюдатели считают Иран беспросветной диктатурой религиозных фанатиков.