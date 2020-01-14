Зачем инвестировать в экологию

Проблема экологии, долгое время остававшаяся на периферии общественной дискуссии в России, наконец стала выходить на первый план. Уже совсем аномально теплая зима заставила задуматься об изменении климата даже завзятых скептиков. Проблемы с мусорными свалками из мелких локальных конфликтов вышли на уровень массовых протестов, которые мобилизуют большее количество людей, чем коррупционные скандалы. О том, что загрязнение окружающей среды может иметь существенные негативные последствия для развития российской экономики, можно прочитать уже даже в официальных заключениях Счетной палаты. Между тем в остальном мире ученые уже давно изучают связь экологии и экономики. Причем как с точки зрения влияния экономического развития на природу, так и с точки зрения экономических потерь от проблем с окружающей средой. В 2018 г. Нобелевскую премию по экономике получил Уильям Нордхауз за разработку численной модели, которая позволяет изучать взаимное влияние климатических изменений и долгосрочного развития мировой экономики. Эта модель дает, например, возможность оценить, как такие экономические меры, как введение углеродных налогов или квот на выбросы углекислого газа, влияют на изменение климата и на экономический рост. Использование аккуратных численных моделей крайне важно, так как любые такие меры приносят как выгоды, так и издержки. Оценить их эффективность можно, только сравнив положительное воздействие на окружающую среду с экономическими потерями от их реализации. Ведь бездумный крестовый поход во спасение природы может принести человечеству не меньше вреда, чем игнорирование экологических проблем.