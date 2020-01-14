Зачем инвестировать в экологию
[Для государства] решение экологических проблем — это в первую очередь выгодное вложение, прежде всего в собственных граждан
Проблема экологии, долгое время остававшаяся на периферии общественной дискуссии в России, наконец стала выходить на первый план. Уже совсем аномально теплая зима заставила задуматься об изменении климата даже завзятых скептиков. Проблемы с мусорными свалками из мелких локальных конфликтов вышли на уровень массовых протестов, которые мобилизуют большее количество людей, чем коррупционные скандалы. О том, что загрязнение окружающей среды может иметь существенные негативные последствия для развития российской экономики, можно прочитать уже даже в официальных заключениях Счетной палаты. Между тем в остальном мире ученые уже давно изучают связь экологии и экономики. Причем как с точки зрения влияния экономического развития на природу, так и с точки зрения экономических потерь от проблем с окружающей средой. В 2018 г. Нобелевскую премию по экономике получил Уильям Нордхауз за разработку численной модели, которая позволяет изучать взаимное влияние климатических изменений и долгосрочного развития мировой экономики. Эта модель дает, например, возможность оценить, как такие экономические меры, как введение углеродных налогов или квот на выбросы углекислого газа, влияют на изменение климата и на экономический рост. Использование аккуратных численных моделей крайне важно, так как любые такие меры приносят как выгоды, так и издержки. Оценить их эффективность можно, только сравнив положительное воздействие на окружающую среду с экономическими потерями от их реализации. Ведь бездумный крестовый поход во спасение природы может принести человечеству не меньше вреда, чем игнорирование экологических проблем.
При этом уже есть истории успеха, когда масштабные государственные кампании помогали существенно улучшить экологическую ситуацию в стране и при этом их издержки оказывались заметно ниже получаемых выгод. Так, в США принятие Акта о чистом воздухе и создание Агентства по охране окружающей среды в 1970 г. привели к существенному улучшению качества воздуха в стране. А недавний обзор научных исследований показал, что выгоды от этой программы в разы превысили издержки.