Как Владимир Путин стал шестой статьей

В этой модели по неформальному статусу Путин будет главой небесной российской канцелярии («Жрица, Постум, и общается с богами!..»), ответственным за все хорошее и предоставляющим возможность будущим президенту, премьеру и спикерам палат парламента делить ответственность за все плохое. Но формально, не отвечая за силовиков и спецслужбистов, он может лишиться серьезной опоры. И тогда секретари обкомов... тьфу, региональные руководители, они же «Лидеры России», ему в помощь. В конце концов Россия прирастает регионами.