Как Владимир Путин стал шестой статьей
Экспериментами с нащупыванием нового источника власти Путин обрекает Россию на бесконечный круговорот амбициозных автократов в природе
Если Владимир Путин готовит Госсовет для себя, то, судя по заложенным в поправках к Основному закону формулировкам – обеспечение согласованного функционирования органов власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства, – автократ будет выполнять роль шестой статьи брежневской Конституции о «руководящей и направляющей силе советского общества». Все думали, что Путин – флаг и бог, а он еще и статья.
В этой модели по неформальному статусу Путин будет главой небесной российской канцелярии («Жрица, Постум, и общается с богами!..»), ответственным за все хорошее и предоставляющим возможность будущим президенту, премьеру и спикерам палат парламента делить ответственность за все плохое. Но формально, не отвечая за силовиков и спецслужбистов, он может лишиться серьезной опоры. И тогда секретари обкомов... тьфу, региональные руководители, они же «Лидеры России», ему в помощь. В конце концов Россия прирастает регионами.
И между прочим, когда Михаил Горбачев после смерти Константина Черненко пробивался на пост генсека, его немалой заботой было обеспечить поддержку секретарей обкомов, и это казалось более важным, чем нейтралитет комитетчиков.