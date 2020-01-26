Заработает ли в России «экономика предложения»

В английском языке есть понятие trickle-down economics. На русский его можно перевести примерно как «экономика ручейка». Сторонники этой теории считают, что можно обеспечить экономический рост и повысить благосостояние граждан, если снизить налоги на богатых. Мол, тогда у богатых появятся стимулы больше зарабатывать, они перестанут скрывать прибыли своих бизнесов, начнут больше реинвестировать в экономику. Это не только создаст новые рабочие места, но и обеспечит дополнительный приток денег в бюджет, которыми сможет распоряжаться государство – например, на социальные программы. Тогда и не столь обеспеченные граждане тоже выиграют от понижения налогов на богатых: экономические выгоды ручейком просочатся вниз от имущих к менее имущим. Экономисты до сих пор ломают копья о правомочности подобных рассуждений. Однако в целом большинство уверены, что в таком виде экономика ручейка на практике не работает.