Задача для нового премьера
В 2020 г. от российского премьер-министра требуется гораздо больше, чем технократическая эффективность
Предложения по изменению Конституции, прозвучавшие в послании президента, привлекли столь пристальное внимание комментаторов, что смена премьер-министра могла показаться чем-то второстепенным. Это не так – президент впервые за 20 лет поменял премьера за то, что тот не справился со своими обязанностями. Дело не только в техническом невыполнении майских указов 2012 г., последней программы модернизации. Прошло восемь долгих лет, и в экономике продолжается застой: средние темпы роста составили чуть больше 1% в год, а реальные доходы россиян снизились. И это не просто застой: под руководством Дмитрия Медведева правительство отказалось от сколько-нибудь значимых реформ, которые могли бы способствовать росту.
Неудивительно, что назначение нового премьер-министра воспринимается с определенным энтузиазмом. У нового главы правительства Михаила Мишустина, долгие годы возглавлявшего налоговые службы, устойчивая репутация эффективного технократа. Сложность в том, что в 2020 г. от российского премьер-министра требуется гораздо больше, чем технократическая эффективность. Недостаточно четко выполнять поручения президента – переход к росту требует серьезных лидерских усилий. И речь не о какой-то отдаленной, долгосрочной перспективе – для этого нужны серьезные реформы и, значит, изменения и усилия на более высоком уровне, чем кабинет министров. Но чтобы рост начался, чтобы что-то задвигалось, нужны лидерские усилия и в отсутствие больших реформ.