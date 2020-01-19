Задача для нового премьера

Предложения по изменению Конституции, прозвучавшие в послании президента, привлекли столь пристальное внимание комментаторов, что смена премьер-министра могла показаться чем-то второстепенным. Это не так – президент впервые за 20 лет поменял премьера за то, что тот не справился со своими обязанностями. Дело не только в техническом невыполнении майских указов 2012 г., последней программы модернизации. Прошло восемь долгих лет, и в экономике продолжается застой: средние темпы роста составили чуть больше 1% в год, а реальные доходы россиян снизились. И это не просто застой: под руководством Дмитрия Медведева правительство отказалось от сколько-нибудь значимых реформ, которые могли бы способствовать росту.