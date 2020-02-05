Новое безмолвствие народа

После президентского послания 15 января, которое запустило процесс перетряски Конституции, отношение граждан к самому президенту и правящей партии практически не изменилось. По данным ФОМа, доля отвечающих, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту, составила 64% – до этого многие недели цифра колебалась в диапазоне от 60 до 63%; доверие же президенту выросло за две недели на 4%, с 56 до 60% при средних цифрах за предыдущие недели 58–59%. «Левада-центр» также не фиксирует изменений в уровне одобрения президента. По данным ФОМа, готовность голосовать за «Единую Россию» выразили 33% опрошенных, за неделю до Нового года их было 34%, у «Левада-центра» доля считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, сейчас 52% против 49% в декабре – в обоих случаях разница находится в пределах статпогрешности. Рейтинг нового премьер-министра, чье имя подавляющее большинство услышало в первый раз две недели назад (по данным «Левады», о его существовании до назначения что-то слышали 15% опрошенных), ФОМ до сих пор не оглашает, хотя обычно замеры идут каждую неделю. Также именно в этот момент ФОМ принял решение прекратить замерять электоральные рейтинги Путина и других потенциальных кандидатов на президентских выборах, о которых теперь не понятно решительно ничего – например, состоятся ли они вообще. Тем не менее имеющиеся данные говорят о том, что задуманная масштабная перекройка главного закона страны, которую специалисты называют по-разному, даже и «конституционным переворотом», не взволновала практически никого, кроме узкой группы экспертов. Даже Алексей Навальный, чутче других политиков реагирующий на настроения публики, высказался в том смысле, что Конституция и была плохая, поэтому не стоит ее особенно защищать, и посвящает сейчас куда больше внимания расследованиям своего фонда о «засекреченных миллиардах» нового главы правительства, чем правовым новациям, которые должны поменять структуру власти в стране.