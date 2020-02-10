Кто контролирует данные клиентов

Доминирование небольшого количества крупных банков может быть серьезной проблемой для всей финансовой системы страны. Монополизация столь важного сектора чревата серьезным снижением конкуренции, которое может негативно отразиться и на качестве финансовых услуг, доступных населению, и на доступности кредитов для бизнеса. При этом проблема высокой концентрации банковской системы в России отнюдь не уникальна – подобные проблемы испытывает, например, Великобритания, где на пять крупнейших банков приходится порядка 80% всех клиентов. Так что не случайно, что именно в Великобритании родилась крайне важная инициатива, направленная на увеличение конкуренции в банковском секторе. Она может оказаться важной вехой в антимонопольном регулировании не только банков, но и многих других компаний.