Кто контролирует данные клиентов
Контроль за данными, по сути, переходит от банков к их клиентам. Это наносит огромный удар по монопольному положению крупнейших финансовых институтов
Доминирование небольшого количества крупных банков может быть серьезной проблемой для всей финансовой системы страны. Монополизация столь важного сектора чревата серьезным снижением конкуренции, которое может негативно отразиться и на качестве финансовых услуг, доступных населению, и на доступности кредитов для бизнеса. При этом проблема высокой концентрации банковской системы в России отнюдь не уникальна – подобные проблемы испытывает, например, Великобритания, где на пять крупнейших банков приходится порядка 80% всех клиентов. Так что не случайно, что именно в Великобритании родилась крайне важная инициатива, направленная на увеличение конкуренции в банковском секторе. Она может оказаться важной вехой в антимонопольном регулировании не только банков, но и многих других компаний.
Одно из важнейших конкурентных преимуществ крупных банков – богатейшая информация о клиентах. Данные о том, сколько и на что человек тратит, какие кредиты берет, в какие финансовые продукты вкладывается, – это Клондайк для тех, кто умеет их правильно анализировать. Они дают возможность делать гораздо более точные оценки кредитных рисков клиента и предлагать клиентам необходимые им или даже кастомизированные под них финансовые продукты.