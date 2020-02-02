Конфликт руки и мозга государства

В последних кадровых перестановках выделяется видимое усиление акцента на общенациональных проектах. Они и раньше выглядели залогом эпохальных прорывов и латания больших дыр, однако новейшие назначения придают нацпроектам дополнительный вес. Первым зампредом правительства назначен Андрей Белоусов – главный идеолог национальных проектов и поборник всякого рода плановой регулятивности. Ход по-своему жестокосердный: ты это придумал – ты и делай! Со всеми вытекающими. Дополнение к этому – введение персональной ответственности вице-премьеров и линейных министров в качестве руководителей проектных комитетов и кураторов направлений.