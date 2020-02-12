Почему 2020 год не 1937-й
Углубление в исторические аналогии и репрессивные метафоры уводит от понимая происходящего сейчас и заводит в логический тупик
Писать о новом 1937-м в России [2020 г.] можно разве что в качестве публицистического клише для привлечения внимания
В 1878 г. вышло первое книжное издание «Анны Карениной» (до этого роман выходил частями в журналах). Через 120 лет другая книга, «Ружья, микробы и сталь: судьбы человеческих обществ» американского биолога и этнографа Джареда Даймонда, получила Пулитцеровскую премию. В своем компактном анализе развития всего человечества Даймонд среди прочего предложил «принцип Анны Карениной».
Речь о знаменитом афоризме из романа Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В переводе на современный язык гуманитарных наук это может звучать так: успех какого-то сложного проекта возможен при выполнении всех необходимых условий, невыполнение хотя бы одного из них обрекает дело на провал.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области