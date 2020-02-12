Почему 2020 год не 1937-й

Речь о знаменитом афоризме из романа Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В переводе на современный язык гуманитарных наук это может звучать так: успех какого-то сложного проекта возможен при выполнении всех необходимых условий, невыполнение хотя бы одного из них обрекает дело на провал.