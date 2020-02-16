Чего ждут от нового премьера

Прошел месяц с назначения Михаила Мишустина премьер-министром. За это время произошли существенные изменения в социально-экономическом блоке правительства, и по этим изменениям можно догадаться, что было, с точки зрения президента, не так в работе прежнего кабинета. Однако от премьер-министра требуются гораздо более четкие заявления о том, какие цели ставит перед собой правительство и что, помимо имен министров, он собирается поменять. Деятельность премьер-министра и его кабинета не сводится к бухучету и четкому исполнению указов и распоряжений президента. От премьер-министра и членов кабинета требуется лидерство – нужно давать обещания и нужно отчитываться о конкретных успехах.