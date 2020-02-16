Чего ждут от нового премьера
Оптимизм — и предпринимателей, и граждан, чиновников — был важной составляющей быстрого роста в начале 2000-х. ТОлько это было давным-давно, и от того оптимизма и следов не осталось
Прошел месяц с назначения Михаила Мишустина премьер-министром. За это время произошли существенные изменения в социально-экономическом блоке правительства, и по этим изменениям можно догадаться, что было, с точки зрения президента, не так в работе прежнего кабинета. Однако от премьер-министра требуются гораздо более четкие заявления о том, какие цели ставит перед собой правительство и что, помимо имен министров, он собирается поменять. Деятельность премьер-министра и его кабинета не сводится к бухучету и четкому исполнению указов и распоряжений президента. От премьер-министра и членов кабинета требуется лидерство – нужно давать обещания и нужно отчитываться о конкретных успехах.
Без лидерства, обещаний и отчетов о достижениях – не неожиданных, а обещанных – эффективность любой власти сильно снижается. Подавляющее большинство людей – что предпринимателей, что чиновников – не собаки Павлова, слюна у которых выделяется в зависимости от материального стимула: прибыли – у бизнесменов, зарплаты (или, наоборот, штрафа) – у чиновника. Чтобы работать лучше, надо верить, что участвуешь в каком-то важном, перспективном деле. В бизнесе оптимизм вообще одно из важнейших качеств. Чтобы инвестировать деньги и усилия каждый день, нужно верить, что вскоре станет лучше – повысится спрос на твою продукцию, снизится административное давление, улучшится инфраструктура и т. п.