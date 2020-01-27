Правительство 2% роста

Пессимистичный вывод: с точки зрения стратегии развития страны был выбран подход все менять, ничего не меняя. И перестановки в правительстве, и инициативы по изменению Конституции, по сути, направлены на консервацию текущей политики. Никаких структурных реформ ожидать в ближайшее время не приходится. Ни для кого не секрет, что один из основных тормозов экономического роста – российская правоохранительная система, которая не обеспечивает прав собственности, не борется с коррупцией и зачастую используется в качестве дубинки при решении коммерческих споров. Но как раз весь силовой блок правительства остался практически без изменений. Более того, предложенные поправки в Конституцию нацелены на еще большее снижение независимости судебной системы. Эти решения наглядно показывают, что в этом направлении никаких изменений не предвидится и в качестве магистрального пути экономического развития выбрано не привлечение частных и иностранных инвестиций, а еще большее усиление роли государства.