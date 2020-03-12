Как Владимир Путин победил коронавирус
Мы же не забыли про коронавирус и нефть, когда Владимир Путин выступил в Госдуме? Нет, не забыли, просто они оказались вдруг не важны
Мы живем все еще под сильным влиянием философов эпохи Просвещения, идеи которых нашли отражение в американской конституции и почти всех последующих европейских конституциях, включая российскую образца 1993 г. – сегодня уже почти устаревшую. Модернисты были уверены, что возможности каждого отдельно взятого человека бесконечны.
Психологи и нейробиологи прошлого и нынешнего столетий некоторым образом уточнили этот тезис. В 1956 г. в американском журнале «Психологическое обозрение» вышла статья Джорджа Миллера, которая называлась «Магическое число семь плюс-минус два» (сейчас это один из самых цитируемых в истории психологии текстов). Ее суть сводилась к тому, что в среднем в своей кратковременной памяти человек может удержать семь предметов. Иногда пять, иногда девять.