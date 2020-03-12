Как Владимир Путин победил коронавирус

Психологи и нейробиологи прошлого и нынешнего столетий некоторым образом уточнили этот тезис. В 1956 г. в американском журнале «Психологическое обозрение» вышла статья Джорджа Миллера, которая называлась «Магическое число семь плюс-минус два» (сейчас это один из самых цитируемых в истории психологии текстов). Ее суть сводилась к тому, что в среднем в своей кратковременной памяти человек может удержать семь предметов. Иногда пять, иногда девять.