Новая война Кремля
На повестке дня в России новая война – на этот раз ценовая. Если Москва и планировала демарш, отказываясь от соглашения с ОПЕК на новых, более жестких условиях во имя поддержания цен, то едва ли она имела в виду полный отказ от прежних договоренностей, к чему в итоге и привела ее непреклонность. Новая ценовая война для России – геополитическая, в ней выигрывают (если выигрывают) не обыватели, но государства. Обывателям же придется привыкать как минимум к новому курсу рубля и новым самоограничениям.
До сих пор российские президент и министр финансов лишь гипотетически рассуждали, что будет с российской экономикой при резком падении цен на нефть, ориентируясь больше на риски от коронавируса. Провал переговоров с ОПЕК перевел эти разговоры в практическую сферу: нефть стремительно подешевела, после того как стало известно об отмене ограничений на ее добычу и о рекордных скидках, объявленных Саудовской Аравией. 9 марта баррель Brent был дешевле $32, евро и доллар резко выросли. Московская биржа 9 марта не работала из-за праздников, но эксперты не ждут 10 марта значительной коррекции курсов, речь, по-видимому, идет о выходе на новые плато.