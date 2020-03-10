Новая война Кремля

На повестке дня в России новая война – на этот раз ценовая. Если Москва и планировала демарш, отказываясь от соглашения с ОПЕК на новых, более жестких условиях во имя поддержания цен, то едва ли она имела в виду полный отказ от прежних договоренностей, к чему в итоге и привела ее непреклонность. Новая ценовая война для России – геополитическая, в ней выигрывают (если выигрывают) не обыватели, но государства. Обывателям же придется привыкать как минимум к новому курсу рубля и новым самоограничениям.