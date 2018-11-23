Рубль подешевел вслед за нефтью
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Рубль в пятницу стремительно дешевел на Московской бирже. К 19.26 мск он потерял к доллару 74 коп., подешевев до 66,35 руб. за доллар. Дорожал и евро, хотя и более умеренно: к 19.26 курс европейской валюты вырос на 37 коп. до 75,22 руб.
Курс рубля следует за нефтяными котировками: цена барреля марки Brent впервые с октября 2017 г. опустилась ниже $60. Причиной стали заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти, остающаяся на максимуме вторую неделю подряд добыча в США (11,7 млн баррелей в сутки), а также более мягкие, чем ожидалось, санкции против Ирана. К 18.50 мск баррель Brent стоил уже $59,08.
До сих пор рублю удавалось сопротивляться давлению со стороны дешевеющей нефти – помогала отсрочка введения американских санкций против России, говорит главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович.
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