Конституция скреп

Давно испытываемое консервативно-охранительной частью элит и общества желание дополнить Конституцию идеологическими конструкциями до сих пор не находило выхода. Из-за трудности правки 1, 2 и 9-й глав Конституции и неопределенности процедуры правки преамбулы место им нашлось в самых неожиданных местах: так, «сохранение традиционных семейных ценностей» записано в полномочия правительства, роль русского как языка «государствообразующего народа» – в статью о госязыке, защита брака как «союза мужчины и женщины» – в перечень предметов совместного ведения Федерации и регионов, вера в бога – в главу о федеративном устройстве, там же дети как «достояние Российской Федерации». Казусы при таком раскладе были неизбежны: «память предков» упоминается теперь дважды, бог сосуществует с декларацией светскости государства и правопреемственности атеистическому СССР (в сочетании с верностью «тысячелетней истории») и т. д. Получается эклектичный манифест неизменности страны ради сохранности власти с отсылкой к заветам предков, архаике, предполагающий расширение зоны доминирования государства над частным.