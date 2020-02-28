Поправки Третьего пути
Изменения в Конституцию открывают России дорогу к корпоративному государству
Конституционная реформа больше чем просто страховка и тактическая импровизация. Это квинтэссенция политического и биографического опыта президента
Где мы окажемся после того, как инициированные Владимиром Путиным поправки в Конституцию вступят в силу? Если говорить шире, какого типа политическая система может быть построена в России по этому чертежу?
Речь не о том, кто и как практически отправляет и будет отправлять власть. Не о ФИО будущего президента, не о коалиции, которая приведет его к власти. Эти процессы относительно нейтральны по отношению к реформе и движутся своим ходом. Речь о лекалах власти: не кто и как, бережно или небрежно, будет носить костюм, а какой именно костюм придется носить.
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