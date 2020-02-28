Поправки Третьего пути

Речь не о том, кто и как практически отправляет и будет отправлять власть. Не о ФИО будущего президента, не о коалиции, которая приведет его к власти. Эти процессы относительно нейтральны по отношению к реформе и движутся своим ходом. Речь о лекалах власти: не кто и как, бережно или небрежно, будет носить костюм, а какой именно костюм придется носить.