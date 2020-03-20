Вирус как иностранный агент

Разные правительства, сталкиваясь с эпидемией или ее угрозой, ведут себя по-разному. Сегодня уже есть представление о характере и действенности мер, принятых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции китайским правительством. Есть понимание, как действуют европейские государства. Меньше ясности – про США. Еще меньше – о России.