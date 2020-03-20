Вирус как иностранный агент
Почему Путин не стал переносить голосование по поправкам в Конституцию
Российское государство, столкнувшись с неизвестным ранее вирусом, действует так, как будто имеет дело с направленной иностранной угрозой политической системе страны
Разные правительства, сталкиваясь с эпидемией или ее угрозой, ведут себя по-разному. Сегодня уже есть представление о характере и действенности мер, принятых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции китайским правительством. Есть понимание, как действуют европейские государства. Меньше ясности – про США. Еще меньше – о России.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения в своем заключении по результатам поездки по тем провинциям КНР, откуда началось развитие эпидемии, назвали китайские санитарно-эпидемиологические мероприятия «самыми амбициозными, быстрыми и агрессивными в истории».
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