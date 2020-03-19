Когда политика важнее безопасности

Указ о дате президент подписал 17 марта – в годовщину объявления Крымом независимости от Украины. Символический жест, однако, совпал с ростом заболеваемости COVID-19 в России. На 15 марта Роспотребнадзор подтвердил четыре новых случая за сутки, на 16 марта – 30, на 17-е – 21, на 18-е – 33, итого 147 человек, т. е. один на 1 млн населения. Для сдерживания распространения вируса в стране останавливаются спортивные чемпионаты, закрываются музеи, школы, границы на въезд, власти Москвы запретили горожанам собираться на открытом воздухе и проводить в закрытых помещениях мероприятия больше чем на 50 человек. СМИ писали, что мэрия рассматривает вариант введения чрезвычайной ситуации, но после большого совещания по коронавирусу с участием президента и премьера вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что эти сообщения – «ложь».