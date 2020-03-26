Коронавирус у микрофона
Современные горизонтальные медиа не очень-то справляются с глобальным кризисом, связанным с COVID-19
Ситуация патовая. Единого источника информации уже нет, а медийной грамотности еще нет
В свое время исследователь медиа Маршалл Маклюэн показал, как изменение технологий распространения информации меняло саму ткань общественной жизни, – в концентрированном виде это известно нам по его формуле The medium is the message.
Например, в 30-х и 40-х гг. прошлого века и тоталитарный Иосиф Сталин, и демократический (но с налетом несменяемости) Франклин Рузвельт обращались к своим гражданам по радио. То есть в кризисной ситуации (мировая война) был один источник информирования, и все собирались у радиоприемников в домах и на улицах.
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