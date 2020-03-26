Коронавирус у микрофона

Например, в 30-х и 40-х гг. прошлого века и тоталитарный Иосиф Сталин, и демократический (но с налетом несменяемости) Франклин Рузвельт обращались к своим гражданам по радио. То есть в кризисной ситуации (мировая война) был один источник информирования, и все собирались у радиоприемников в домах и на улицах.