Худший итог эпидемии

Россия столкнулась с эпидемией как раз тогда, когда ее руководство пошло в решительное наступление на будущее, стремясь законсервировать сложившийся порядок вещей. К сожалению, есть все основания полагать, что, когда бы эпидемия ни кончилась, наши руководители предпримут все усилия для того, чтобы максимально вернуть жизнь в стране в прежнее политическое русло, в том числе и используя опыт чрезвычайных мер и решений, широко применяемых в настоящее время.