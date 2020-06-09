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Конституция Ельцина против Конституции Путина

Символическая гибридизация Основного закона
Андрей Колесников , политолог, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги
Поправки будут утверждены теми, кто выбирает опцию лояльность. То есть путинским большинством, представляющим с каждым годом все уменьшающуюся долю расколотой нации

Говорят, что после окончания работы над Конституцией 1977 г. и приличествующего случаю чествования ее авторов Александр Евгеньевич Бовин разочарованно протянул – почему-то на пародийном французском: «Гран мерси дю парти...» Все, что получили конституционалисты (они себя называли «кадетами») от партии, записанной ими же самими в руководящую и направляющую силу общества, – большое спасибо.

А вот Талия Хабриева – одна из авторов новой Конституции (у нас их теперь де-факто две – ельцинская и путинская) – получила заслуженного деятеля науки «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу». За бога, тысячелетнюю историю, государствообразующий язык и не менее государствообразующий народ. И, разумеется, за «правовое» обоснование автократизации политического режима, уравнивающей Российскую Федерацию с Туркменией, Белоруссией и другими братскими странами.

Ельцинская Конституция, ее дух и буква, остались прежде всего в преамбуле и главе второй, гарантирующей права и свободы. И эти положения ошеломляющим образом контрастируют с внедрением в Основной закон идеологем – в основном за неимением лучшего места, – записанных в главу о федеративном устройстве. В самом факте фиксации «православия, самодержавия, народности» на новый лад и на русском языке (граф Уваров писал и думал на французском) есть своя сермяжная правда: именно так выглядит государственная идеология зрелого авторитарного российского политического режима. Поправки – прямое подтверждение его авторитарного характера: закрепление ультраконсервативной идеологии в Конституции не имеет прецедентов в конституционном праве современных демократических государств. Разве что в Конституции Греции 1975 г. раздел «B» был посвящен «восточноправославной церкви Христовой». Ну, так там это действительно пришло непосредственно от предков и не прерывалось другой 70-летней традицией, благодаря которой мы все скорее унаследовали вечно живое учение в виде светской религии, мощи и прах основателей и продолжателей которой по сию пору источают радиацию страха на Красной площади.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных