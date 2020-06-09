Конституция Ельцина против Конституции Путина

Ельцинская Конституция, ее дух и буква, остались прежде всего в преамбуле и главе второй, гарантирующей права и свободы. И эти положения ошеломляющим образом контрастируют с внедрением в Основной закон идеологем – в основном за неимением лучшего места, – записанных в главу о федеративном устройстве. В самом факте фиксации «православия, самодержавия, народности» на новый лад и на русском языке (граф Уваров писал и думал на французском) есть своя сермяжная правда: именно так выглядит государственная идеология зрелого авторитарного российского политического режима. Поправки – прямое подтверждение его авторитарного характера: закрепление ультраконсервативной идеологии в Конституции не имеет прецедентов в конституционном праве современных демократических государств. Разве что в Конституции Греции 1975 г. раздел «B» был посвящен «восточноправославной церкви Христовой». Ну, так там это действительно пришло непосредственно от предков и не прерывалось другой 70-летней традицией, благодаря которой мы все скорее унаследовали вечно живое учение в виде светской религии, мощи и прах основателей и продолжателей которой по сию пору источают радиацию страха на Красной площади.