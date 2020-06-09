Конституция Ельцина против Конституции Путина

Конституция Ельцина против Конституции ПутинаСимволическая гибридизация Основного закона
Поправки будут утверждены теми, кто выбирает опцию лояльность. То есть путинским большинством, представляющим с каждым годом все уменьшающуюся долю расколотой нации
Говорят, что после окончания работы над Конституцией 1977 г. и приличествующего случаю чествования ее авторов Александр Евгеньевич Бовин разочарованно протянул – почему-то на пародийном французском: «Гран мерси дю парти...» Все, что получили конституционалисты (они себя называли «кадетами») от партии, записанной ими же самими в руководящую и направляющую силу общества, – большое спасибо.
А вот Талия Хабриева – одна из авторов новой Конституции (у нас их теперь де-факто две – ельцинская и путинская) – получила заслуженного деятеля науки «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу». За бога, тысячелетнюю историю, государствообразующий язык и не менее государствообразующий народ. И, разумеется, за «правовое» обоснование автократизации политического режима, уравнивающей Российскую Федерацию с Туркменией, Белоруссией и другими братскими странами.
Ельцинская Конституция, ее дух и буква, остались прежде всего в преамбуле и главе второй, гарантирующей права и свободы. И эти положения ошеломляющим образом контрастируют с внедрением в Основной закон идеологем – в основном за неимением лучшего места, – записанных в главу о федеративном устройстве. В самом факте фиксации «православия, самодержавия, народности» на новый лад и на русском языке (граф Уваров писал и думал на французском) есть своя сермяжная правда: именно так выглядит государственная идеология зрелого авторитарного российского политического режима. Поправки – прямое подтверждение его авторитарного характера: закрепление ультраконсервативной идеологии в Конституции не имеет прецедентов в конституционном праве современных демократических государств. Разве что в Конституции Греции 1975 г. раздел «B» был посвящен «восточноправославной церкви Христовой». Ну, так там это действительно пришло непосредственно от предков и не прерывалось другой 70-летней традицией, благодаря которой мы все скорее унаследовали вечно живое учение в виде светской религии, мощи и прах основателей и продолжателей которой по сию пору источают радиацию страха на Красной площади.