Половина россиян готовы поддержать поправки в Конституцию

Рост уровня одобрения поправок и доли тех, кто планирует пойти голосовать, частично можно объяснить тем, что в апреле, в отличие от марта, был телефонный опрос, который дает более лояльные ответы – разница составляет 4-6 процентных пунктов, поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков. Меняется состав тех, кто «за» и «против», и их готовность голосовать, отмечает он: «Среди молодежи прийти на голосование планируют 53%, среди пожилых — 77%. Но из молодых против будет голосовать 41%, а за — 38%. То же самое и с москвичами: 31% за поправки, 45% — против. То есть это тренд: более образованные и информированные группы населения склоняются к тому, чтобы проголосовать против». Тренд на голосование против поправок будет расти, поскольку падает уровень одобрения президента и нарастают недовольство и напряжение — все это может отразиться на голосовании по Конституции, предполагает социолог. Правда, те, кто проголосовал бы против, не хотят идти на участки — в отличие от тех, кто всегда голосует «за», они уже отмобилизованы: это пенсионеры, бюджетники, работники госкомпаний, поэтому в голосовании может быть перекос, предупреждает Гудков. Что же касается активности россиян, то 65% — это декларируемая явка, реальная с учетом коэффициента ниже и составляет около 53-55%, говорит социолог: «Эпидемическая обстановка будет влиять на явку: если ситуация с коронавирусом будет улучшаться медленно, то явка будет снижаться».