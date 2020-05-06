Половина россиян готовы поддержать поправки в Конституцию

Половина россиян готовы поддержать поправки в КонституциюТреть опрошенных против изменений, но многие из них голосовать не пойдут
Почти половина россиян (47%) проголосовали бы за предложенные президентом поправки в Конституцию, а треть (31%) — против, если бы общероссийское голосование по этому вопросу состоялось «в ближайшие месяцы». Еще 22% респондентов не определились со своим мнением. Это следует из данных апрельского опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». В конце марта за поправки планировали голосовать 40% опрошенных, против — 34%.
Поучаствовать в голосовании готовы 65% россиян (в марте таковых было 54%), 19% не собираются этого делать (в марте — 27%), еще 15% пока не знают, пойдут ли на участки. Чаще всего в поддержку изменения Конституции выступают те, кто уверены, что будут участвовать в голосовании, а вот многие из тех, кто проголосовал бы против, принимать участие в плебисците не планируют.
Общероссийское голосование, назначенное поначалу на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Новую дату должен определить президент своим указом. Сейчас основным вариантом считается начало июля, ориентировочно – среда 8 июля, говорит человек, близкий к Кремлю: «Точной даты пока нет, поскольку неясно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом». Как запасной вариант, по его словам, рассматривается сентябрь, но в этом случае придется переносить единый день голосования (ЕДГ). При этом, если голосование по Конституции решат назначить на начало июля, то соответствующий указ президента должен быть подписан уже в начале июня (согласно самим поправкам, это должно произойти как минимум за 30 дней до голосования), и примерно в эти же сроки в регионах должны дать старт избирательной кампании, если датой ЕДГ останется 13 сентября. Перед голосованием по поправкам кампания по информированию о них россиян будет обновлена, добавляет собеседник, сейчас в наружной рекламе и СМИ используются материалы, подготовленные еще до переноса. Акцент, по его словам, скорее всего, будет сделан на агитации в интернете.
Два других собеседника, близких к администрации президента, говорят, что подготовка к ЕДГ идет в плановом режиме.
Рост уровня одобрения поправок и доли тех, кто планирует пойти голосовать, частично можно объяснить тем, что в апреле, в отличие от марта, был телефонный опрос, который дает более лояльные ответы – разница составляет 4-6 процентных пунктов, поясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков. Меняется состав тех, кто «за» и «против», и их готовность голосовать, отмечает он: «Среди молодежи прийти на голосование планируют 53%, среди пожилых — 77%. Но из молодых против будет голосовать 41%, а за — 38%. То же самое и с москвичами: 31% за поправки, 45% — против. То есть это тренд: более образованные и информированные группы населения склоняются к тому, чтобы проголосовать против». Тренд на голосование против поправок будет расти, поскольку падает уровень одобрения президента и нарастают недовольство и напряжение — все это может отразиться на голосовании по Конституции, предполагает социолог. Правда, те, кто проголосовал бы против, не хотят идти на участки — в отличие от тех, кто всегда голосует «за», они уже отмобилизованы: это пенсионеры, бюджетники, работники госкомпаний, поэтому в голосовании может быть перекос, предупреждает Гудков. Что же касается активности россиян, то 65% — это декларируемая явка, реальная с учетом коэффициента ниже и составляет около 53-55%, говорит социолог: «Эпидемическая обстановка будет влиять на явку: если ситуация с коронавирусом будет улучшаться медленно, то явка будет снижаться».
Рост доли тех, кто пойдёт голосовать и проголосует «за», надо оценивать с учётом изменения методики исследования — результаты телефонных опросов очень часто бывают более благоприятны для власти, чем опросы с личными интервью, согласен руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Изменилась и формулировка вопроса: «если в ближайшие месяцы состоится голосование» звучит менее обязывающе, чем «22 апреля состоится голосование» (формулировка из мартовского опроса. – «Ведомости»). Ответить на новый вопрос «да, пойду» или «скорее пойду» легче: время есть, а там видно будет». Следует также учитывать, что перспектива снятия антивирусных ограничений, при котором только и станет возможно голосование, всеми воспринимается позитивно, и если голосование не будет откладываться надолго после завершения карантина, как минимум часть людей пойдут на участки «на позитивных эмоциях и чтобы лишний раз прогуляться», предполагает эксперт: «В целом цифры принципиально показывают то же, что и раньше: идти голосовать в первую очередь собираются сторонники поправок, тогда как скептики, скорее всего, останутся дома». Если пересчитать декларируемую явку с учётом тех, кто точно намерен голосовать «за», то на данный момент реальная явка могла бы быть около 42-43%, полагает Бадовский: «Но возобновление агитационной кампании за поправки в Конституцию также дополнительно мобилизует тех, кто «скорее за» поправки. Тем более что акцент будет делаться на социальных поправках, включая наиболее значимые сейчас для большинства вопросы доступности здравоохранения, обязательств по зарплатам и пенсиям, адресной социальной помощи. Так что достигнуть итоговой явки на голосование более 50% возможно».