Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Важно смотреть, на каком фоне проводился этот опрос, а он плохой для Кремля и дальше будет только ухудшаться, полагает политолог Николай Петров: «Для Кремля наступает критическое время, когда люди хотят видеть четкие действия властей. Последние события, когда Путин съездил в больницу, где лечат коронавирус, а затем объявил пакет мер, – это как раз реакция властей на негативное отношение населения к происходящему. При том что многим этот пакет показался недостаточным и искусственно собранным». Проблема не только в изменении в последние два месяца политического дизайна власти, но и в том, что в целом происходило в последние годы, говорит эксперт: «Была создана система технократических менеджеров, которые, по сути, лишены возможности самостоятельных действий. И если эта система не сможет адаптироваться и стать менее централизованной, она на новые вызовы не ответит. Граждане начинают это понимать». И не случайно Кремль спешил провести голосование по Конституции 22 апреля – дальше ситуация будет только хуже, уверен Петров: «Пропагандистские методы работать не будут. И решение о переносе голосования вообще может быть отказом от идеи голосования в целом – власть показала, что она идет навстречу людям, но через несколько месяцев ситуация может стать тяжелее, и идти на голосование после эпидемии – это риск. Конституция же де-юре уже изменена». К тому же голосование все равно будет вотумом доверия Путину, полагает эксперт: «Можно провести аналогию с тем, что сделал [экс-президент Украины] Виктор Янукович в 2013 г.: сначала говорил, что подписывает соглашение с ЕС, а потом отказался. Путин долгие годы говорил, что не будет менять Конституцию, в том числе и историю с президентскими сроками, но мнение поменял. И это произвело негативное впечатление даже на лояльных граждан».