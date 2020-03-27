Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Новую норму, позволяющую Владимиру Путину после 2024 г. избраться еще на два срока, одобряют 48% опрошенных, не одобряют – 47%. При этом видеть Путина на посту президента и после 2024 г. хотели бы 46% респондентов (против 54% в июле 2019 г.), а не хотели бы – 40%. У 23% россиян принятие поправки об обнулении сроков не вызвало никаких особых чувств, 20% испытали возмущение, 19% – надежду. В целом позитивные эмоции (удовлетворение и надежду) выразил 31% опрошенных, негативные (недоумение и возмущение) – 36%.
Две другие главные социологические службы России, ВЦИОМ и ФОМ, пока не публиковали опросов о том, одобряют ли граждане поправку об обнулении сроков. ВЦИОМ лишь спрашивал, считают ли респонденты ее важной, и 61% тогда ответил утвердительно. В январском опросе «Левада-центра» 47% россиян выразили мнение, что поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 г. Между тем, по последним опросам, рейтинги Путина снижаются: так, по данным «Левада-центра», уровень одобрения его президентской деятельности с февраля по март снизился с 69 до 63%, а доверие к нему как политику, по данным ВЦИОМа, за последнюю неделю уменьшилось с 71,5 до 68,4%.
Молодые, образованные люди и москвичи по большей части выступают против обнуления сроков и сохранения Путина у власти, а бедная периферия – за, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «У вторых есть надежда на Путина и власть, потому что другой возможности сохранить то, что они сейчас имеют, нет. Более информированная и образованная часть населения настроена против». Сейчас ситуация в обществе сильно меняется, резкое падение рубля и эпидемия ударят по бизнесу и экономике, оставив людей без средств к существованию, рассуждает социолог: «Заявления о социальной поддержке не играют роли – падение очень серьезное. Люди перестают верить, что руководство страны сможет что-то для них сделать». Если говорить о голосовании по поправкам в Конституцию, то пока больше тех, кто их поддерживает, но это неустойчиво, ведь одобрение деятельности президента тоже снижается, отмечает Гудков. Люди, настроенные против поправки об обнулении, не хотят идти на голосование, провинция же готова и скорее проголосует «за», добавляет социолог: «Поэтому власти невыгодно, чтобы эта образованная часть приходила на голосование, а она и не хочет идти, поскольку демотивирована и не верит в свои возможности. Но если она придет, то ситуация может поменяться, хотя оппозиция сейчас этой возможностью мотивировать людей не пользуется».
Опрос показывает, что тема возможности для Путина вновь избираться президентом дискуссионна и в большей степени мобилизовала противников переизбрания, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Наиболее важны цифры сторонников и противников продолжения президентства Путина. Ретроспективно видно, что они могут сильно меняться в зависимости от обстановки в стране и мире, а также в зависимости от приближения выборов, когда вопрос превращается из абстрактного предпочтения в реальный политический выбор».
Поэтому и сейчас, и в период до 2024 г. многое будет зависеть от развития ситуации: например, успешное преодоление эпидемиологического кризиса и его экономических последствий может увеличить поддержку президента, а затяжной социально-экономический кризис – снизить, считает эксперт. А вот голосование по конституционным поправкам, по его мнению, в небольшой степени определяется отношением к вопросу о сроках полномочий президента: «Для массового сознания в пакете поправок на первом месте не вопросы организации власти, а нормы социальных гарантий и некоторые идеологические новеллы». К тому же на голосование пойдут в первую очередь те, кто поддерживает конституционные изменения и власть, особенно если государству удастся эффективно справиться с новыми проблемами, полагает Бадовский: «Голосование по поправкам в этом случае пройдет как голосование о доверии Путину, но в совершенно ином контексте – поддержки эффективности выхода из чрезвычайной ситуации, социальных инициатив и «противовирусной», она же «антикуршевельская», национализации элит. Ядро противников президента на голосование мобилизовано не будет».
Сейчас все политические рейтинги и их производные снижаются под давлением негативного информационного фона, связанного с экономикой и коронавирусом, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «У людей тревожное состояние, поэтому это надо учитывать, анализируя распределение ответов. Через год после пенсионной реформы рейтинги почти восстановились, поэтому сейчас эти показатели определяет текущая ситуация в стране. И вопросы стоит перезадать, когда обстановка стабилизируется и люди адаптируются к негативным факторам конца февраля – начала марта». В любом случае запас прочности и потенциал для восстановления у рейтинга Путина есть, на что указывает ответ на производный вопрос о его президентстве после 2024 г., считает эксперт: «Хотят этого 46% россиян, а не 34%, как было в конце 2012 г.». Сейчас поправки в Конституцию оказались на периферии общественного внимания, людей в первую очередь волнует ситуация в экономике и социальной сфере, эпидемия и ее последствия, отмечает Костин: «Если эти неприятные ситуации будут пройдены без тяжелых последствий для населения, то с высокой степенью вероятности через 3–4 месяца увидим восстановление показателей».
Важно смотреть, на каком фоне проводился этот опрос, а он плохой для Кремля и дальше будет только ухудшаться, полагает политолог Николай Петров: «Для Кремля наступает критическое время, когда люди хотят видеть четкие действия властей. Последние события, когда Путин съездил в больницу, где лечат коронавирус, а затем объявил пакет мер, – это как раз реакция властей на негативное отношение населения к происходящему. При том что многим этот пакет показался недостаточным и искусственно собранным». Проблема не только в изменении в последние два месяца политического дизайна власти, но и в том, что в целом происходило в последние годы, говорит эксперт: «Была создана система технократических менеджеров, которые, по сути, лишены возможности самостоятельных действий. И если эта система не сможет адаптироваться и стать менее централизованной, она на новые вызовы не ответит. Граждане начинают это понимать». И не случайно Кремль спешил провести голосование по Конституции 22 апреля – дальше ситуация будет только хуже, уверен Петров: «Пропагандистские методы работать не будут. И решение о переносе голосования вообще может быть отказом от идеи голосования в целом – власть показала, что она идет навстречу людям, но через несколько месяцев ситуация может стать тяжелее, и идти на голосование после эпидемии – это риск. Конституция же де-юре уже изменена». К тому же голосование все равно будет вотумом доверия Путину, полагает эксперт: «Можно провести аналогию с тем, что сделал [экс-президент Украины] Виктор Янукович в 2013 г.: сначала говорил, что подписывает соглашение с ЕС, а потом отказался. Путин долгие годы говорил, что не будет менять Конституцию, в том числе и историю с президентскими сроками, но мнение поменял. И это произвело негативное впечатление даже на лояльных граждан».