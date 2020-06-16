Навальный, Охлобыстин и ветераны

Навальный, Охлобыстин и ветераныВласти удобно прикрываться памятью о войне
Бесконечно повторяя "Навальный оклеветал ветерана!", участники кампании вполне сознательно заглушают эмоциональными восклицаниями обсуждение поправок к Конституции
15 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса («клевета») против оппозиционера Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционер оклеветал ветерана второй мировой войны Игната Артеменко.
Возбуждение дела сопровождается кампанией организованного возмущения в социальных сетях и медиа, так или иначе близких к власти. Бесконечно повторяя «Навальный оклеветал ветерана!», ее участники вполне сознательно заглушают эмоциональными восклицаниями обсуждение поправок к Конституции и всей процедуры их принятия, в ходе которого и возникла раздуваемая ситуация.
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