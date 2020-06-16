Навальный, Охлобыстин и ветераны

Возбуждение дела сопровождается кампанией организованного возмущения в социальных сетях и медиа, так или иначе близких к власти. Бесконечно повторяя «Навальный оклеветал ветерана!», ее участники вполне сознательно заглушают эмоциональными восклицаниями обсуждение поправок к Конституции и всей процедуры их принятия, в ходе которого и возникла раздуваемая ситуация.