Спецоперация «чистая совесть»

От выбора целевой аудитории (ЦА) зависит характер ценных указаний исполнителям (ЦУ). Десять лет назад был сделан решающий электоральный и репутационный выбор. Тогда Владислав Сурков в последний раз в этой жизни заявил, что на протестные митинги вышли лучшие люди страны. Далее ставка была сделана на подавляющее большинство, конструируемое и мобилизуемое любыми средствами, без оглядки на репутацию власти в глазах чуть более сообразительной и требовательной части публики. С этого момента однозначный колокольчик пропаганды зазвучал и вовсе утомительно. К меньшинству стали относиться как к политически несуществующему – в лучшем случае. В худшем – как к внутреннему врагу, полемика с которым ведется исключительно на поражение.