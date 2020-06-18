Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Спецоперация «чистая совесть»

Как повысить доверие к голосованию по изменению Конституции
Александр Рубцов
Новейшую историю страны, включая хроники правления, будут писать не нынешние придворные историки (и уж тем более не осколки когда-то очарованной массы), а эксперты, куда более независимые и зрячие.

Стратега от оперативника отличает горизонт прогноза и оценка последствий. Изменение Конституции – не тот случай, когда размениваются на решение тактических задач сомнительными средствами. Легальность и легитимность результата определяется здесь техникой исполнения, а не художественным впечатлением, временно производимым на публику. Именно «мелочи» и «рабочие моменты» рано или поздно оказываются главными в исторической и политической оценке события. Судя по динамике процесса, у нас это произойдет скорее рано, чем поздно.

На кого ты работаешь?

От выбора целевой аудитории (ЦА) зависит характер ценных указаний исполнителям (ЦУ). Десять лет назад был сделан решающий электоральный и репутационный выбор. Тогда Владислав Сурков в последний раз в этой жизни заявил, что на протестные митинги вышли лучшие люди страны. Далее ставка была сделана на подавляющее большинство, конструируемое и мобилизуемое любыми средствами, без оглядки на репутацию власти в глазах чуть более сообразительной и требовательной части публики. С этого момента однозначный колокольчик пропаганды зазвучал и вовсе утомительно. К меньшинству стали относиться как к политически несуществующему – в лучшем случае. В худшем – как к внутреннему врагу, полемика с которым ведется исключительно на поражение.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 23 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных