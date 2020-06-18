Спецоперация «чистая совесть»Как повысить доверие к голосованию по изменению Конституции
Новейшую историю страны, включая хроники правления, будут писать не нынешние придворные историки (и уж тем более не осколки когда-то очарованной массы), а эксперты, куда более независимые и зрячие.
Стратега от оперативника отличает горизонт прогноза и оценка последствий. Изменение Конституции – не тот случай, когда размениваются на решение тактических задач сомнительными средствами. Легальность и легитимность результата определяется здесь техникой исполнения, а не художественным впечатлением, временно производимым на публику. Именно «мелочи» и «рабочие моменты» рано или поздно оказываются главными в исторической и политической оценке события. Судя по динамике процесса, у нас это произойдет скорее рано, чем поздно.
На кого ты работаешь?
От выбора целевой аудитории (ЦА) зависит характер ценных указаний исполнителям (ЦУ). Десять лет назад был сделан решающий электоральный и репутационный выбор. Тогда Владислав Сурков в последний раз в этой жизни заявил, что на протестные митинги вышли лучшие люди страны. Далее ставка была сделана на подавляющее большинство, конструируемое и мобилизуемое любыми средствами, без оглядки на репутацию власти в глазах чуть более сообразительной и требовательной части публики. С этого момента однозначный колокольчик пропаганды зазвучал и вовсе утомительно. К меньшинству стали относиться как к политически несуществующему – в лучшем случае. В худшем – как к внутреннему врагу, полемика с которым ведется исключительно на поражение.