Конституционная навязчивость

Президент Владимир Путин убежден, что абсолютное большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в Конституции поправок – так он заявил на церемонии вручения Золотых Звезд Героям Труда России. Не хочется его разочаровать, но кажется, эту позицию россияне разделяют отнюдь не всегда по собственной инициативе. Бюджетники и сотрудники окологосударственных компаний массово сообщают об административном принуждении к голосованию о поправках в Конституцию, самая важная из которых – обнуление четырех президентских сроков – даст Владимиру Путину возможность оставться президентом до 2036 г.