Конституционная навязчивость

Конституционная навязчивостьПринуждение к голосованию может обнулить саму идею поправок в Основной закон
Всенародное голосование о поправках в Конституцию, кажется, не будет консенсусной волей народа, как рассчитывал Кремль. Нерасчетливые действия властей для мобилизации избирателей ситуацию только ухудшают.
Президент Владимир Путин убежден, что абсолютное большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в Конституции поправок – так он заявил на церемонии вручения Золотых Звезд Героям Труда России. Не хочется его разочаровать, но кажется, эту позицию россияне разделяют отнюдь не всегда по собственной инициативе. Бюджетники и сотрудники окологосударственных компаний массово сообщают об административном принуждении к голосованию о поправках в Конституцию, самая важная из которых – обнуление четырех президентских сроков – даст Владимиру Путину возможность оставться президентом до 2036 г.
О противозаконной мобилизации к электронному голосованию со стороны руководства «Коммерсанту», «Дождю», «Медузе», The New Times, «Открытым медиа», «Эхо Москвы», «Русской службе Би-би-си» рассказали – пользуясь правом на анонимность – московские учителя, библиотекари, медики, ремонтники дорог, соцработники, чиновники и строители реновации.