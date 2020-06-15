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Конституционная навязчивость

Принуждение к голосованию может обнулить саму идею поправок в Основной закон
Владимир Рувинский
Евгений Разумный / Ведомости

Всенародное голосование о поправках в Конституцию, кажется, не будет консенсусной волей народа, как рассчитывал Кремль. Нерасчетливые действия властей для мобилизации избирателей ситуацию только ухудшают.

Президент Владимир Путин убежден, что абсолютное большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в Конституции поправок – так он заявил на церемонии вручения Золотых Звезд Героям Труда России. Не хочется его разочаровать, но кажется, эту позицию россияне разделяют отнюдь не всегда по собственной инициативе. Бюджетники и сотрудники окологосударственных компаний массово сообщают об административном принуждении к голосованию о поправках в Конституцию, самая важная из которых – обнуление четырех президентских сроков – даст Владимиру Путину возможность оставться президентом до 2036 г.

О противозаконной мобилизации к электронному голосованию со стороны руководства «Коммерсанту», «Дождю», «Медузе», The New Times, «Открытым медиа», «Эхо Москвы», «Русской службе Би-би-си» рассказали – пользуясь правом на анонимность – московские учителя, библиотекари, медики, ремонтники дорог, соцработники, чиновники и строители реновации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных