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Конституция для галочки

Публичное обсуждение важнейшего закона России не предполагается
Владимир Рувинский
РИА Новсти

Закон о плебисците по изменению Конституции не предусматривает агитации за или против поправок – только информирование граждан о проведении голосования, возложенных на избирательные комиссии и СМИ, сообщила РБК член ЦИК Майя Гришина.

Так Гришина прокомментировала письмо в адрес ЦИК от правозащитников, оппозиционеров и общественных деятелей, объединившихся в кампании «Нет!», которые указывают, что на федеральных телеканалах и уличных билбордах идет агитационная кампания за поправки (выдержки из письма приводит РБК). Раз так, следует из обращения, то противникам поправок тоже нужно выделить время и место в СМИ, чтобы высказать аргументы и призвать граждан голосовать против обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Формально «Закон РФ о поправке к Конституции РФ» действительно предусматривает только информирование, но применительно к избирательным комитетам и госорганам – организаторам голосования, которым выделяются на это деньги из бюджета, констатирует сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц: про граждан в законе речь вообще не идет. То есть избиркомам и исполнительной власти, а также государственным СМИ агитация вместо информирования запрещена – подобное должно расцениваться как нецелевое расходование средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных