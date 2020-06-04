Конституция для галочки

Конституция для галочкиПубличное обсуждение важнейшего закона России не предполагается
Закон о плебисците по изменению Конституции не предусматривает агитации за или против поправок – только информирование граждан о проведении голосования, возложенных на избирательные комиссии и СМИ, сообщила РБК член ЦИК Майя Гришина.
Так Гришина прокомментировала письмо в адрес ЦИК от правозащитников, оппозиционеров и общественных деятелей, объединившихся в кампании «Нет!», которые указывают, что на федеральных телеканалах и уличных билбордах идет агитационная кампания за поправки (выдержки из письма приводит РБК). Раз так, следует из обращения, то противникам поправок тоже нужно выделить время и место в СМИ, чтобы высказать аргументы и призвать граждан голосовать против обнуления президентских сроков Владимира Путина.
Формально «Закон РФ о поправке к Конституции РФ» действительно предусматривает только информирование, но применительно к избирательным комитетам и госорганам – организаторам голосования, которым выделяются на это деньги из бюджета, констатирует сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц: про граждан в законе речь вообще не идет. То есть избиркомам и исполнительной власти, а также государственным СМИ агитация вместо информирования запрещена – подобное должно расцениваться как нецелевое расходование средств.