Конституция для галочки

Так Гришина прокомментировала письмо в адрес ЦИК от правозащитников, оппозиционеров и общественных деятелей, объединившихся в кампании «Нет!», которые указывают, что на федеральных телеканалах и уличных билбордах идет агитационная кампания за поправки (выдержки из письма приводит РБК). Раз так, следует из обращения, то противникам поправок тоже нужно выделить время и место в СМИ, чтобы высказать аргументы и призвать граждан голосовать против обнуления президентских сроков Владимира Путина.