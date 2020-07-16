Какими должны быть требования к разработкам в сфере ПО

Какими должны быть требования к разработкам в сфере ПООсобенно – в свете налогового маневра в ИТ-сфере
Требования к ПО, обеспечивающему работу критически важных элементов коммуникационных инфраструктур, не должны быть такими же, как к ПО для музыкальных школьных звонков
На российском ИТ-рынке традиционно высока доля госзаказчиков. При этом проводимая с 2015 г. политика импортозамещения софта требует от разработчиков внесения своих продуктов в Реестр российского ПО — тем более когда речь идет о его использовании госорганизациями. Правила ведения реестра и требования к разработкам, вносимым в этот реестр, формализованы. Однако, по моему мнению, назрела необходимость серьезной подстройки этих правил и требований реестра. Особенно ‒ в свете грядущего налогового маневра в ИТ-сфере.
Беглый анализ реестра говорит о наличии в нем более 6000 записей о программных разработках. Согласно протоколам заседаний экспертного совета, который принимает решение о внесении продукта в реестр, на каждом заседании (а они проводятся раз в один-два месяца) рассматривается более 100 заявлений. Первичное заключение по каждому из них дает профильный технический эксперт.
При этом требования ко всем поступающим заявкам «плоские». Каждое вносимое в реестр ПО – независимо от комплексности – должно сопровождаться одинаковым пакетом документов. Процедура проверки заявок – единая.