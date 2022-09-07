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Метавселенные меняют современную экономику

Их уже называют следующей платформой взаимодействия людей друг с другом
Александр Ким , руководитель Школы управления «Сколково»

Люди наслышаны о метавселенных, но лишь 15% из них могут четко объяснить, что это такое. В общих чертах метавселенная – это соединение реального и виртуального миров, пространство для работы и развлечений, в котором мы не ограничены расстояниями. В метавселенной можно проводить деловые совещания, учиться, общаться, играть и даже ходить на свидания. Достаточно лишь надеть VR-шлем или зайти в специальное приложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных