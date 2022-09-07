Метавселенные меняют современную экономику

Люди наслышаны о метавселенных, но лишь 15% из них могут четко объяснить, что это такое. В общих чертах метавселенная – это соединение реального и виртуального миров, пространство для работы и развлечений, в котором мы не ограничены расстояниями. В метавселенной можно проводить деловые совещания, учиться, общаться, играть и даже ходить на свидания. Достаточно лишь надеть VR-шлем или зайти в специальное приложение.