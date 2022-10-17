Вторая пятилетка, переходящая в третью

Перед каждым партийным форумом (c 1977 г. они проводятся раз в пять лет) никогда нет недостатка в слухах. Недавние вбросы про «переворот в Пекине и конфликт Си со старой партийной номенклатурой» – лишь один из примеров этой традиции. Слишком велика уверенность в том, что черный ящик, которым для многих наблюдателей является китайская политика, непременно преподнесет сюрприз в результат подковерной битвы различных фракций. Но чем дальше партийно-государственная система под руководством Си продвигалась по пути сверхцентрализации, тем больше расходились с действительностью дилетантские рассуждения о том, что «суверенной группе Си» противостоят некие фракции в китайской элите.