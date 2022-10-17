Вторая пятилетка, переходящая в третью

Вторая пятилетка, переходящая в третьюПосле ХХ съезда КПК Си Цзиньпин останется у руля системы, созданной им лично
В Пекине продолжается ХХ съезд Коммунистической партии Китая. По докладу, с которым генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил в воскресенье, видно, что съезд не является стратегической развилкой. Скорее, это еще одна демонстрация устойчивости курса и сохранения нынешней структуры власти, главным конструктором которой стал сам Си Цзиньпин.
Перед каждым партийным форумом (c 1977 г. они проводятся раз в пять лет) никогда нет недостатка в слухах. Недавние вбросы про «переворот в Пекине и конфликт Си со старой партийной номенклатурой» – лишь один из примеров этой традиции. Слишком велика уверенность в том, что черный ящик, которым для многих наблюдателей является китайская политика, непременно преподнесет сюрприз в результат подковерной битвы различных фракций. Но чем дальше партийно-государственная система под руководством Си продвигалась по пути сверхцентрализации, тем больше расходились с действительностью дилетантские рассуждения о том, что «суверенной группе Си» противостоят некие фракции в китайской элите.