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Вторая пятилетка, переходящая в третью

После ХХ съезда КПК Си Цзиньпин останется у руля системы, созданной им лично
Игорь Денисов , старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

В Пекине продолжается ХХ съезд Коммунистической партии Китая. По докладу, с которым генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил в воскресенье, видно, что съезд не является стратегической развилкой. Скорее, это еще одна демонстрация устойчивости курса и сохранения нынешней структуры власти, главным конструктором которой стал сам Си Цзиньпин.

Перед каждым партийным форумом (c 1977 г. они проводятся раз в пять лет) никогда нет недостатка в слухах. Недавние вбросы про «переворот в Пекине и конфликт Си со старой партийной номенклатурой» – лишь один из примеров этой традиции. Слишком велика уверенность в том, что черный ящик, которым для многих наблюдателей является китайская политика, непременно преподнесет сюрприз в результат подковерной битвы различных фракций. Но чем дальше партийно-государственная система под руководством Си продвигалась по пути сверхцентрализации, тем больше расходились с действительностью дилетантские рассуждения о том, что «суверенной группе Си» противостоят некие фракции в китайской элите.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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