Лиз Трасс и крах экономики предложения

Лиз Трасс и крах экономики предложенияПочему программа еще действующего премьера Великобритании оказалась неактуальной
C провалом амбициозного Плана роста британской экономики (The Growth Plan) стремительно оборвалась и премьерская карьера Лиз Трасс. Инициативы ее кабинета в духе экономики предложения (supply-side economics) в нынешних условиях оказались негодными и повергли в ужас финансовые рынки.
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