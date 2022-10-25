Лиз Трасс и крах экономики предложения

C провалом амбициозного Плана роста британской экономики (The Growth Plan) стремительно оборвалась и премьерская карьера Лиз Трасс. Инициативы ее кабинета в духе экономики предложения (supply-side economics) в нынешних условиях оказались негодными и повергли в ужас финансовые рынки.