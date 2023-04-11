Ставка на цифру

Ставка на цифруЧто мешает частной инициативе в достижении технологического суверенитета России
Сегодня перед нами стоит масштабная задача по обеспечению технологического суверенитета страны в промышленности и критической инфраструктуре. В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, отметил, что для инновационного развития отраслей необходимо объединить усилия бизнеса, науки, власти и институтов развития.
Проекты в сфере инноваций и технологий традиционно отличаются высокими рисками и капиталоемкостью. И здесь на помощь приходит государственно-частное партнерство (ГЧП). Модель ГЧП позволяет бизнесу разделять часть рисков с государством и обеспечивает гарантированный спрос на разрабатываемые продукты и решения. Государство, в свою очередь, в сжатые сроки получает доступ к необходимым технологиям без дополнительной нагрузки на бюджет. Но нам нужна донастройка этого механизма.