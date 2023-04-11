Ставка на цифру

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Что мешает частной инициативе в достижении технологического суверенитета России
Павел Селезнев , гендиректор Национального центра ГЧП

Сегодня перед нами стоит масштабная задача по обеспечению технологического суверенитета страны в промышленности и критической инфраструктуре. В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, отметил, что для инновационного развития отраслей необходимо объединить усилия бизнеса, науки, власти и институтов развития.

Проекты в сфере инноваций и технологий традиционно отличаются высокими рисками и капиталоемкостью. И здесь на помощь приходит государственно-частное партнерство (ГЧП). Модель ГЧП позволяет бизнесу разделять часть рисков с государством и обеспечивает гарантированный спрос на разрабатываемые продукты и решения. Государство, в свою очередь, в сжатые сроки получает доступ к необходимым технологиям без дополнительной нагрузки на бюджет. Но нам нужна донастройка этого механизма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных