Ставка на цифру

Проекты в сфере инноваций и технологий традиционно отличаются высокими рисками и капиталоемкостью. И здесь на помощь приходит государственно-частное партнерство (ГЧП). Модель ГЧП позволяет бизнесу разделять часть рисков с государством и обеспечивает гарантированный спрос на разрабатываемые продукты и решения. Государство, в свою очередь, в сжатые сроки получает доступ к необходимым технологиям без дополнительной нагрузки на бюджет. Но нам нужна донастройка этого механизма.