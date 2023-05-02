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Армения прощается с Карабахом

Для нового поколения армян экономика важнее территорий
Евгений Трифонов , политолог

В последние дни премьер-министр Армении Никол Пашинян и близкие ему политики и даже госсекретарь США Энтони Блинкен были обеспокоены ситуацией в Лачинском коридоре. Там азербайджанские военные, в нарушение московских договоренностей 2020 г., поставили КПП, перерезав «дорогу жизни» из Армении в Нагорный Карабах. Тема действительно серьезная. Ситуация обостряется, и Карабаху грозит гуманитарный кризис. Но все же создается впечатление, что своими заявлениями по Лачинскому коридору глава правительства Армении изо всех сил камуфлирует гораздо более масштабную тему – фактическое признание поражения республики в многолетнем противостоянии с соседями.

18 апреля Пашинян заявил, что Армения «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана. Это окончательный отказ от Нагорного Карабаха, чего Азербайджан требовал с начала конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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