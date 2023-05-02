Армения прощается с Карабахом

В последние дни премьер-министр Армении Никол Пашинян и близкие ему политики и даже госсекретарь США Энтони Блинкен были обеспокоены ситуацией в Лачинском коридоре. Там азербайджанские военные, в нарушение московских договоренностей 2020 г., поставили КПП, перерезав «дорогу жизни» из Армении в Нагорный Карабах. Тема действительно серьезная. Ситуация обостряется, и Карабаху грозит гуманитарный кризис. Но все же создается впечатление, что своими заявлениями по Лачинскому коридору глава правительства Армении изо всех сил камуфлирует гораздо более масштабную тему – фактическое признание поражения республики в многолетнем противостоянии с соседями.