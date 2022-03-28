Карабахские галлюцинации

В Нагорном Карабахе снова стреляют. Все началось 8 марта, когда на территории, контролируемой азербайджанской стороной, был поврежден газопровод, снабжающий населенную армянами часть Карабаха. Азербайджанская сторона заявила о «технических проблемах» и починила газопровод. В Карабахе установилось призрачное спокойствие. Но ненадолго: 22 марта азербайджанские власти поставили вентиль на газопровод и перекрыли подачу газа, уже не ссылаясь на «технические проблемы». На протесты не только Армении, но и Евросоюза Баку отреагировал нестандартно: 24 марта азербайджанские войска вошли в зону, контролируемую российскими миротворцами, и атаковали армянское село Фурух, над которым высится одноименная гора – самая высокая точка Нагорного Карабаха. Армянский отряд, пытавшийся остановить азербайджанских военных, понес потери и был отброшен. Армяне эвакуировали Фурух и соседнее село Храморт.