Карабахские галлюцинации

Карабахские галлюцинацииК чему ведет новое обострение в зоне конфликта
В Нагорном Карабахе снова стреляют. Все началось 8 марта, когда на территории, контролируемой азербайджанской стороной, был поврежден газопровод, снабжающий населенную армянами часть Карабаха. Азербайджанская сторона заявила о «технических проблемах» и починила газопровод. В Карабахе установилось призрачное спокойствие. Но ненадолго: 22 марта азербайджанские власти поставили вентиль на газопровод и перекрыли подачу газа, уже не ссылаясь на «технические проблемы». На протесты не только Армении, но и Евросоюза Баку отреагировал нестандартно: 24 марта азербайджанские войска вошли в зону, контролируемую российскими миротворцами, и атаковали армянское село Фурух, над которым высится одноименная гора – самая высокая точка Нагорного Карабаха. Армянский отряд, пытавшийся остановить азербайджанских военных, понес потери и был отброшен. Армяне эвакуировали Фурух и соседнее село Храморт.
В то время как армянская сторона протестует и обращается за помощью к России, являющейся гарантом мирного соглашения от 10 ноября 2020 г., Баку сохраняет спокойствие. Никаких столкновений, согласно заявлениям Баку, не было и вообще «нет никаких поводов для истерии» – имело место лишь «уточнение позиций». Получается, господствующая над Карабахом высота и ближнее к ней село оказались под контролем азербайджанских военных как бы сами собой. А за грохот боя армянские крестьяне приняли, наверное, весеннюю грозу.