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Карабахские галлюцинации

К чему ведет новое обострение в зоне конфликта
Евгений Трифонов , политолог
Архивное фото / ARIS MESSINIS / AFP

В Нагорном Карабахе снова стреляют. Все началось 8 марта, когда на территории, контролируемой азербайджанской стороной, был поврежден газопровод, снабжающий населенную армянами часть Карабаха. Азербайджанская сторона заявила о «технических проблемах» и починила газопровод. В Карабахе установилось призрачное спокойствие. Но ненадолго: 22 марта азербайджанские власти поставили вентиль на газопровод и перекрыли подачу газа, уже не ссылаясь на «технические проблемы». На протесты не только Армении, но и Евросоюза Баку отреагировал нестандартно: 24 марта азербайджанские войска вошли в зону, контролируемую российскими миротворцами, и атаковали армянское село Фурух, над которым высится одноименная гора – самая высокая точка Нагорного Карабаха. Армянский отряд, пытавшийся остановить азербайджанских военных, понес потери и был отброшен. Армяне эвакуировали Фурух и соседнее село Храморт.

В то время как армянская сторона протестует и обращается за помощью к России, являющейся гарантом мирного соглашения от 10 ноября 2020 г., Баку сохраняет спокойствие. Никаких столкновений, согласно заявлениям Баку, не было и вообще «нет никаких поводов для истерии» – имело место лишь «уточнение позиций». Получается, господствующая над Карабахом высота и ближнее к ней село оказались под контролем азербайджанских военных как бы сами собой. А за грохот боя армянские крестьяне приняли, наверное, весеннюю грозу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных