Важно вовремя рухнуть

Важно вовремя рухнутьДефолт США был бы полезен и для американской, и для мировой экономики
Соединенные штаты, как глобальный экономический лидер, обладают рядом уникальных экономических особенностей. Наверное, самой значительной является возможность эмитировать госдолг для покрытия дефицита государственного бюджета, что позволяет американскому обществу развиваться ускоренными темпами и не ждать «тучных времен», таких как, например, периоды высоких цен на нефть для нефтедобывающих стран.
Второй особенностью, тесно связанной с первой, является возможность экспортировать инфляцию в другие страны за счет использования доллара США во взаиморасчетах, а также применения государственных бумаг США в качестве резервной валюты большинством развивающихся стран.
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