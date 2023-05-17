Важно вовремя рухнуть

Соединенные штаты, как глобальный экономический лидер, обладают рядом уникальных экономических особенностей. Наверное, самой значительной является возможность эмитировать госдолг для покрытия дефицита государственного бюджета, что позволяет американскому обществу развиваться ускоренными темпами и не ждать «тучных времен», таких как, например, периоды высоких цен на нефть для нефтедобывающих стран.