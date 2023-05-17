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Важно вовремя рухнуть

Дефолт США был бы полезен и для американской, и для мировой экономики
Денис Перепелица , доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

Соединенные штаты, как глобальный экономический лидер, обладают рядом уникальных экономических особенностей. Наверное, самой значительной является возможность эмитировать госдолг для покрытия дефицита государственного бюджета, что позволяет американскому обществу развиваться ускоренными темпами и не ждать «тучных времен», таких как, например, периоды высоких цен на нефть для нефтедобывающих стран.

Второй особенностью, тесно связанной с первой, является возможность экспортировать инфляцию в другие страны за счет использования доллара США во взаиморасчетах, а также применения государственных бумаг США в качестве резервной валюты большинством развивающихся стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных