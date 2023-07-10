Стратегия национальной НЕбезопасности

Стратегия национальной НЕбезопасностиГермания берет на себя роль «полезного идиота» США
«Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила». С помощью этих лозунгов тотальная диктатура в знаменитом романе Джорджа Оруэлла «1984» превращает самые элементарные понятия политического языка в их полную противоположность. Это стратегия абсолютного властвования. Граждане лишены возможности выразить свое несогласие. Они полностью дезориентированы.
Каждый, кто прочитал первую в истории Германии «Стратегию национальной безопасности», представленную правительством страны в июне этого года, захочет добавить еще один лозунг к тем, что уже есть в антиутопическом романе Оруэлла: «Незащищенность – это безопасность».
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