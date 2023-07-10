Стратегия национальной НЕбезопасности

Каждый, кто прочитал первую в истории Германии «Стратегию национальной безопасности», представленную правительством страны в июне этого года, захочет добавить еще один лозунг к тем, что уже есть в антиутопическом романе Оруэлла: «Незащищенность – это безопасность».