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Стратегия национальной НЕбезопасности

Германия берет на себя роль «полезного идиота» США
Ганс-Томас Тилльшнайдер , член регионального парламента в Германии

«Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила». С помощью этих лозунгов тотальная диктатура в знаменитом романе Джорджа Оруэлла «1984» превращает самые элементарные понятия политического языка в их полную противоположность. Это стратегия абсолютного властвования. Граждане лишены возможности выразить свое несогласие. Они полностью дезориентированы.

Каждый, кто прочитал первую в истории Германии «Стратегию национальной безопасности», представленную правительством страны в июне этого года, захочет добавить еще один лозунг к тем, что уже есть в антиутопическом романе Оруэлла: «Незащищенность – это безопасность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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