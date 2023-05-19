Разрушение главного табуСША используют украинский конфликт, чтобы навредить Германии
Если признаком краха системы является нарушение ею своих собственных принципов, то это означает, что ждать конца глобализма под руководством США осталось недолго. Высшим принципом глобализма с Уолл-стрит всегда были свобода и безопасность инвестиций. Финансовый капитал должен был свободно перемещаться по миру и иметь возможность быть инвестированным туда, куда ему покажется выгодным, не опасаясь при этом правовой неопределенности или государственного принуждения.
Это в теории. Чего стоит эта теория на практике, показал случай с нефтеперерабатывающим заводом PCK в Шведте, большая часть которого принадлежала компании «Роснефть». В сентябре 2022 г. правительство Германии передало этот НПЗ под доверительное управление. Тем самым регулятор взял на себя функцию по руководству предприятием, что стало не чем иным, как полным попранием свободы предпринимательства. Владелец был полностью лишен любой возможности оказывать влияние на деятельность компании. Но, по крайней мере, право собственности было сохранено. «Роснефть» по-прежнему владела 54% акций предприятия, хотя больше и не имела права голоса при принятии решений.
Но это еще не все! В конце апреля Бундестаг внес поправки в так называемый Закон об энергетической безопасности. Теперь акции компаний, находящихся под внешним управлением, таких как нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, могут быть проданы без каких-либо особых действий со стороны внешнего управляющего. Это уже не просто нарушение свободы предпринимательства – федеральное правительство покушается на само право собственности. Теперь власти Германии могут продать «российские» акции, например, польской Orlen Group, которая является оператором сетей автозаправочных станций в Германии, Польше и Чехии и давно положила глаз на НПЗ в Шведте. При этом не имеет значения, получит «Роснефть» хоть какую-то часть выручки от продажи или нет. Решающим фактором является вмешательство федерального правительства в хозяйственную деятельность предприятия и вытеснение иностранного инвестора с немецкого рынка.
Это – нарушение некоего негласного табу. Никогда с момента объединения Германии правительство так серьезно не вмешивалось в права иностранных инвесторов. Иностранных инвесторов нельзя отпугивать – таков был высший принцип экономической политики ФРГ до сентября 2022 г., и он в значительной степени обеспечивал экономическое процветание Германии. Каждый инвестор знал, что скорее наступит конец света, чем немецкое правительство посягнет на его собственность.
Нынешнее федеральное правительство хочет разорвать все экономические связи с Россией и придерживается настолько радикального подхода, что на этот раз даже все оппозиционные партии единогласно проголосовали «против» законопроекта (он был принят только за счет голосов правящей коалиции). АдГ не поддержала закон, потому что это единственная партия, которая последовательно отстаивает интересы Германии и ищет взаимопонимания с Россией.
Трансатлантическую ХДС отношения с Россией, вероятно, волновали намного меньше, но она проголосовала против поправок к закону, поскольку запугивание иностранных инвесторов противоречит ее финансово-капиталистическим принципам. Этот закон, конечно, направлен против России, но ведь законы по определению применимы ко всем. Это означает, что в следующий раз он может быть использован против любого другого инвестора, который по какой-либо причине является занозой для федерального правительства.
Даже те, кто не входит в число друзей России, должны были отклонить этот законопроект, потому что последствия его принятия катастрофичны для Германии. Какой китайский, индийский или бразильский инвестор после этой истории будет вкладывать деньги в Германию для размещения своего производства? Федеральное правительство обеспечило распространение призрака инвестиционной неопределенности в Германии.
Это еще раз показывает, что нынешнее правительство ФРГ – пластилин в руках США. Чтобы по требованию американцев создать еще больший раскол между Германией и Россией, оно отказывается от всех своих экономических принципов, устоев и ценностей. России направляется сигнал, что если она будет инвестировать в сферу влияния НАТО, то потеряет все. И ради этого приходится мириться с побочным ущербом, который намного превышает тот, что наносится России. Ведь последняя легко найдет себе других торговых партнеров, а Германию инвесторы теперь будут обходить стороной.
Экспроприация НПЗ в Шведте повторяется по той же схеме, которая уже не раз наблюдалась в санкциях против России. Германия наносит очень серьезный ущерб самой себе для того, чтобы в меньшей степени навредить России. Даже если предположить, что целью является именно нанесение ущерба России, такое поведение в высшей степени иррационально. Таким образом, причинение вреда России не может быть конечной целью этой политики. Создается впечатление, что США не просто используют Германию, чтобы навредить России, а наоборот – используют украинский конфликт, чтобы навредить прежде всего Германии.