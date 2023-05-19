Но это еще не все! В конце апреля Бундестаг внес поправки в так называемый Закон об энергетической безопасности. Теперь акции компаний, находящихся под внешним управлением, таких как нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, могут быть проданы без каких-либо особых действий со стороны внешнего управляющего. Это уже не просто нарушение свободы предпринимательства – федеральное правительство покушается на само право собственности. Теперь власти Германии могут продать «российские» акции, например, польской Orlen Group, которая является оператором сетей автозаправочных станций в Германии, Польше и Чехии и давно положила глаз на НПЗ в Шведте. При этом не имеет значения, получит «Роснефть» хоть какую-то часть выручки от продажи или нет. Решающим фактором является вмешательство федерального правительства в хозяйственную деятельность предприятия и вытеснение иностранного инвестора с немецкого рынка.