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Неуязвимый Иран

Почему нефтяные котировки не начали расти после атаки Исламской Республики на Израиль
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

В апреле на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке мир было приготовился к возвращению заоблачных цен на «черное золото», поговаривали уже о 100 долларах за баррель и выше. Однако атака Ирана против Израиля скорее охладила ситуацию на нефтяном рынке, чем накалила ее, приведя даже к некоторому снижению котировок. Почему так произошло?

Создается ощущение, что эта атака носила политико-ритуальный характер и скорее была призвана выпустить пар в отношениях двух стран, нежели стать прологом к масштабному конфликту в регионе. Поэтому немедленного зеркального ответа со стороны Израиля мы так и не дождались, в лучшем случае таковым будет объявлена какая-либо планово-очередная акция Тель-Авива на том или ином театре военных действий. А чего, собственно, мы могли ожидать? Думается, в воображении ряда наблюдателей рисовалась апокалиптическая картина горящих нефтяных вышек, трубопроводов и портов, подвергшихся ракетной атаке со стороны ЦАХАЛ. Но в действительности повторения «войны танкеров», аналогичной той, которая развернулась в 1980-х гг. между Ираком и Ираном, ожидать не стоит. И не только потому, что Израилю не с руки вести войну на два фронта и у него нет уверенности в своей победе. Просто его западным союзникам сейчас меньше всего нужны катаклизмы на нефтяном рынке и подорожавший баррель, особенно в преддверии президентских выборов в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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