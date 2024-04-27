«Тартюф»: воплощенное зло

Первым делом Марчелли отрекается от поэзии – его «Тартюф» сыгран прозой, из-за чего действо сразу теряет фирменную мольеровскую летучесть и иронию, приобретает тяжеловесность, серьезность. Завязка – стареющий Оргон приводит в дом жену – ровесницу взрослой дочери, которая превращает жизнь всех домочадцев в вечную дискотеку. Первая же сцена – вульгарная пьянка с брызгами конфетти, ковром из цветной мишуры под ногами и нарядами в стиле диско. Однако эта вакханалия сыграна так, что становится очевидно: участники происходящего на грани нервного срыва. И ее переходит госпожа Пернель, 10 минут кряду тяжелым взглядом наблюдающая за откровенными танцами невестки и наконец срывающаяся на крик. В ее гневном и страшном монологе много слепого фанатизма – она вспоминает о праведном Тартюфе, который «все вот это» непременно осудит.