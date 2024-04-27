Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

«Тартюф»: воплощенное зло

Евгений Марчелли поставил в Театре Моссовета неожиданную версию мольеровского шедевра
Наталья Витвицкая , критик

Долгожданная премьера в Театре Моссовета, несомненно, обрадует поклонников экспрессивного режиссерского почерка Евгения Марчелли. Художественный руководитель театра известен умением обнаруживать непростые и всегда неожиданные сюжеты в классических текстах. Чаще всего любовные и эротические. Не стал исключением и мольеровский «Тартюф». Спектакль Марчелли не о показном святоше Тартюфе, который втирается в доверие к глупому Оргону, отбирает у него нажитое непосильным трудом. А о треугольнике между Тартюфом, Оргоном и его законной супругой Эльмирой.

Первым делом Марчелли отрекается от поэзии – его «Тартюф» сыгран прозой, из-за чего действо сразу теряет фирменную мольеровскую летучесть и иронию, приобретает тяжеловесность, серьезность. Завязка – стареющий Оргон приводит в дом жену – ровесницу взрослой дочери, которая превращает жизнь всех домочадцев в вечную дискотеку. Первая же сцена – вульгарная пьянка с брызгами конфетти, ковром из цветной мишуры под ногами и нарядами в стиле диско. Однако эта вакханалия сыграна так, что становится очевидно: участники происходящего на грани нервного срыва. И ее переходит госпожа Пернель, 10 минут кряду тяжелым взглядом наблюдающая за откровенными танцами невестки и наконец срывающаяся на крик. В ее гневном и страшном монологе много слепого фанатизма – она вспоминает о праведном Тартюфе, который «все вот это» непременно осудит.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных