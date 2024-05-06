Африканская весна

Смогут ли постколониальные страны продемонстрировать успехи в сфере наращивания производства и повышения уровня жизни? Сейчас в этом никто не сомневается. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, из 10 стран мира, которые в 2024 г. продемонстрируют самые высокие темпы роста экономики, семь государств – африканские. К их числу относятся Нигер (10,4%), Сенегал (8,3%), Ливия (7,8%), а также Руанда, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо и Бенин. Для сравнения: Индия – на 11-м месте (ожидаемый рост – 6,3%), Китай, который традиционно представляют как образец быстрого развития, даже не вошел в топ-20 (прогноз МВФ – 4,2%). В США ожидается увеличение показателей на 1,5%, а в стагнирующей Европе – на 1,2%. Понятно, что тут надо делать поправку на относительно небольшие масштабы африканских экономик и учитывать низкую базу, но тем не менее сравнение показательно.