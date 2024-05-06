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Африканская весна

Бывшим колониям Запада предстоит задуматься о создании надежной энергетической инфраструктуры
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Африка становится ньюсмейкером глобальной повестки. События в северо-западной части континента свидетельствуют о том, что многие африканские государства стремятся окончательно избавиться от колониального наследия, изгнать со своей территории бывших гегемонов и начать выстраивать независимый внешнеполитический курс. Но будут ли данные процессы сопровождаться экономическим ростом?

Энергетическая бедность

Смогут ли постколониальные страны продемонстрировать успехи в сфере наращивания производства и повышения уровня жизни? Сейчас в этом никто не сомневается. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, из 10 стран мира, которые в 2024 г. продемонстрируют самые высокие темпы роста экономики, семь государств – африканские. К их числу относятся Нигер (10,4%), Сенегал (8,3%), Ливия (7,8%), а также Руанда, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо и Бенин. Для сравнения: Индия – на 11-м месте (ожидаемый рост – 6,3%), Китай, который традиционно представляют как образец быстрого развития, даже не вошел в топ-20 (прогноз МВФ – 4,2%). В США ожидается увеличение показателей на 1,5%, а в стагнирующей Европе – на 1,2%. Понятно, что тут надо делать поправку на относительно небольшие масштабы африканских экономик и учитывать низкую базу, но тем не менее сравнение показательно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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