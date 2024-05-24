«Отцы и дети»: нигилизм в перестроечную эпоху

Серзин – автор 40 спектаклей по всей России, неоднократный номинант на «Золотую маску», автор и создатель петербургского «Невидимого театра». Он, без сомнения, владеет профессией, но, судя по всему, одной режиссуры ему мало, есть амбиция быть еще и драматургом. Переписать Тургенева так, чтобы в результате получилось еще и не стыдно, – задачка, прямо скажем, не из легких.