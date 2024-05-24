«Отцы и дети»: нигилизм в перестроечную эпоху

«Отцы и дети»: нигилизм в перестроечную эпохуВ Театре наций представили новое прочтение самого знаменитого романа Тургенева
Хрестоматийный роман Ивана Тургенева о новом типе людей, отрицающих всякие идеалы и ценности, поставил режиссер Семен Серзин. Место действия он перенес в эпоху перестройки, нигилиста Базарова и его друга Аркадия превратил в рокеров. Музыки в спектакле в принципе много, почти все герои поют и играют. Есть ли в этом смысл – другой вопрос.
Серзин – автор 40 спектаклей по всей России, неоднократный номинант на «Золотую маску», автор и создатель петербургского «Невидимого театра». Он, без сомнения, владеет профессией, но, судя по всему, одной режиссуры ему мало, есть амбиция быть еще и драматургом. Переписать Тургенева так, чтобы в результате получилось еще и не стыдно, – задачка, прямо скажем, не из легких.
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