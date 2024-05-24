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«Отцы и дети»: нигилизм в перестроечную эпоху

В Театре наций представили новое прочтение самого знаменитого романа Тургенева
Наталья Витвицкая , критик

Хрестоматийный роман Ивана Тургенева о новом типе людей, отрицающих всякие идеалы и ценности, поставил режиссер Семен Серзин. Место действия он перенес в эпоху перестройки, нигилиста Базарова и его друга Аркадия превратил в рокеров. Музыки в спектакле в принципе много, почти все герои поют и играют. Есть ли в этом смысл – другой вопрос.

Серзин – автор 40 спектаклей по всей России, неоднократный номинант на «Золотую маску», автор и создатель петербургского «Невидимого театра». Он, без сомнения, владеет профессией, но, судя по всему, одной режиссуры ему мало, есть амбиция быть еще и драматургом. Переписать Тургенева так, чтобы в результате получилось еще и не стыдно, – задачка, прямо скажем, не из легких.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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