Пропуск в будущее

Важно подчеркнуть, что глава «Роснефти» не отрицает необходимость глубоких трансформаций в мировой энергетике. Да, мир не стоит на месте, появляются новые эффективные технологии и источники энергии, которые необходимо внедрять. Вот только делать это надо не в формате политической кампанейщины и не с использованием кнута для инвесторов и удавки для традиционного ТЭК, а на основе здравого, научно выверенного и справедливого подхода. «Энергопереход должен быть сбалансирован и направлен на удовлетворение интересов большинства, которое обеспечит рост энергопотребления в ближайшие годы, то есть развивающихся стран. Ведь именно развитые страны, представляющие сегодня меньшинство населения планеты, внесли наибольший вклад в климатический кризис», – подчеркивает И. Сечин. Действительно, развитые страны ответственны за 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет. А на самый богатый 1% населения планеты приходится в два раза больше эмиссии СО2, чем на самые бедные 50%.