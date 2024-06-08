Пропуск в будущееПочему «зеленый переход» ведет в тупик и как из него вырулить
Лейтмотивом завершившегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стала конечно же тема технологий. И это вполне логично – в современном мире именно они определяют и конкурентоспособность национальной экономки, и позиции той или иной страны в глобальной политике. Но путь к технологическому прогрессу – отнюдь не магистральное шоссе, он изобилует множеством развилок, тупиков и ловушек. И не все технологии «одинаково полезны», многие из них в лучшем случае нереализуемы, а некоторые откровенно вредны.
ТЭК как жертва фейка
Моду на «технологический футуризм» мы, как водится, позаимствовали с Запада. Но одно дело, когда смелые мечты о будущем служат сюжетами для научно-фантастических романов, а другое дело – когда они становятся доминантой реальных бизнес-планов и практической политики. А уровень западного «экспертного предвидения» можно оценить на примере опубликованного в 2015 г. отчета Всемирного экономического форума, в котором на основе экспертных опросов был выделен 21 технологический сдвиг, ожидаемый в 2025 г. Сегодня над этим списком можно лишь посмеяться. Так, самым популярным предсказанием (с ним согласилось 91,2% «экспертов») оказалось обещание, что к 2025 г. 10% населения Земли будут носить одежду, подключенную к Интернету. Есть ли у кого-либо из читателей такая одежда или планируете прикупить к следующему году?
Иными словами, пропуск в будущее – это не бессмысленный набор утопических технологий, а здравомыслие, умение отделить фантастику и фейки от реальности. И очень важно, что на ПМЭФ прозвучали и такие акценты. В частности – в докладе главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина, ярко озаглавленном «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».
По сути этот доклад стал яркой иллюстрацией того, как надо отделять фантомы от действительности на примере топливно-энергетического комплекса. И это символично, ибо именно в данной сфере «игры в будущее» приобрели критический характер, давно перейдя от прекраснодушной маниловщины к крушению основ мирового энергетического комплекса. «Зеленая» энергетика, еще фактически находясь в колыбели, пытается задушить традиционные отрасли ТЭК. Точнее, это делают политики, руководствующиеся чисто идеологическими соображениями.
Как справедливо отметил Игорь Сечин, несмотря на то, что за последние два десятилетия по всему миру в энергопереход было инвестировано около $10 трлн, альтернативные источники так и не смогли заменить традиционное топливо. Так, сегодня ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%.
Между тем, углеродное сырье, несмотря на град обвинений в «неэкологичности» по-прежнему везет воз глобальной энергетики. За тот же период потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, в 2023 году был зафиксирован новый рекорд по потреблению нефти и угля, а также использованию газа в электрогенерации.
Но зато «новорожденное дитя» – ВИЭ – активно выжимает соки из своих родителей. Не имея собственных рентабельных источников финансирования, альтернативная энергетика, по воле западных политиков, изымает капиталовложения из углеродных отраслей, тем самым ставя мир на грань энергетического голода.
И маховик энергоперехода продолжает раскручиваться. Согласно приведенным в докладе главы «Роснефти» оценкам, «к 2030 г. для достижения целей Парижского соглашения глобальные расходы на борьбу с изменением климата должны составлять примерно $9 трлн в год, что в пять раз больше, чем было потрачено в 2023 г. Эта цифра равна почти 10% мирового ВВП и более чем в три раза превышает ежегодные инвестиции в мировую энергетику. Она также равна совокупному ВВП Франции, Великобритании и Италии». А всего для достижения целей Парижского соглашения к 2050 г. будет необходимо более $270 трлн.
Что уж говорить, дорогая игрушка. Но печальнее другое – за этой цифрой стоят не разведанные и не разработанные месторождения нефти и газа, а значит – жизни нескольких миллиардов людей, которые до сих готовят еду на огне. И не от хорошей жизни. Как справедливо отмечает в этой связи Игорь Сечин – «то есть не будет ни того, ни другого» (ни зеленой, ни традиционной энергетики). Вот такой вот странный путь в будущее.
Холодный душ для горячих голов
Впрочем, пока политики и экологические активисты (хочется назвать их «экошиза») настаивают на разрушении традиционной энергетики и внедрении ВИЭ любой ценой, западный бизнес и простые обыватели начинают серьезно задумываться. «Европейцы уже замечают, что климатическая политика их стран бьет по их же собственному карману, вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания. В результате этого европейский счет за «зеленую» повестку скоро превысит полтриллиона евро, и это далеко не окончательная цифра», – отметил в своем докладе Игорь Сечин.
И не только простые граждане негодуют, но и правительства ряда стран ЕС – Германии, Франции, Бельгии, Швеции – пытаются спрыгнуть с «зеленого поезда», несущегося к обрыву. Они заявляют о своей готовности пересмотреть подходы к соблюдению так называемого Зеленого Пакта Европы. Да и сам Всемирный банк в своем недавнем отчете отложил достижение целей энергоперехода на 10 лет, до 2060 г. «Мы уверены, что цели по выбросам будут еще неоднократно пересматриваться», – полагает глава «Роснефти».
Еще ярче эта тенденция проявляется на корпоративном уровне. Так, Shell отказалась от ранее поставленной цели – снизить выбросы на 45% к 2035 г., а такие заявила о намерении сократить персонал в подразделениях, занимающихся борьбой с изменением климата. Дал слабину и «пионер энергоперехода» – ВР. Как напоминает глава «Роснефти», в 2020 г. британская корпорация объявила о намерении достичь углеродной нейтральности, но инвесторов это не обрадовало – котировки акций ВР просели на 3%, в то время как у других нефтяных мейджоров они выросли на 20-60%. И вот теперь руководство компании де-факто отрекается от прежней политики и «не исключает проведения дополнительной геологоразведки или приобретения новых запасов нефти и газа, при этом списав значительную российскую ресурсную базу».
И уж тем более в энергопереходе разочарованы сторонние инвесторы. В частности, инвестиционный фонд BlackRock (крупнейший оператор финансового рынка и апологет «зеленого перехода») перенаправил $20 млрд, предназначавшихся для развития альтернативной энергетики, в военно-промышленный сектор. Теперь военные авантюры Запада оказываются для корпораций прибыльнее, чем утратившие свой атакующий потенциал «зеленые миражи».
Энергопереходу нужна балансировка
Важно подчеркнуть, что глава «Роснефти» не отрицает необходимость глубоких трансформаций в мировой энергетике. Да, мир не стоит на месте, появляются новые эффективные технологии и источники энергии, которые необходимо внедрять. Вот только делать это надо не в формате политической кампанейщины и не с использованием кнута для инвесторов и удавки для традиционного ТЭК, а на основе здравого, научно выверенного и справедливого подхода. «Энергопереход должен быть сбалансирован и направлен на удовлетворение интересов большинства, которое обеспечит рост энергопотребления в ближайшие годы, то есть развивающихся стран. Ведь именно развитые страны, представляющие сегодня меньшинство населения планеты, внесли наибольший вклад в климатический кризис», – подчеркивает И. Сечин. Действительно, развитые страны ответственны за 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет. А на самый богатый 1% населения планеты приходится в два раза больше эмиссии СО2, чем на самые бедные 50%.
Сейчас же Идея энергоперехода и применимое к нему регулирование направлены на укрепление однополярной структуры миропорядка, основанной на контроле над финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой. Более того, в отношении развивающихся стран ситуация складывается еще более неприемлемо, когда под предлогом «зеленого» перехода на практике реализуется строительство «зеленого» неоколониализма.
«По оценкам экспертов, только за период с 1990 по 2015 г. «утечка ресурсов» зразвивающихся стран в развитые превысила 240 триллионов долларов. Энергопереход, то есть объявленная программа энергоперехода, является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард». Это, по сути, необъявленные санкции, которые между тем применяются», – рассказал глава «Роснефти».
Как же восстановить справедливость? По мнению Игоря Сечина, «для достижения энергобезопасности надо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии». При этом в совокупности должно решаться три задачи: сокращение вредных выбросов, обеспечение бесперебойности поставок энергии (в том числе из новых источников), а также надежности и удобства использования новых технологий. В нынешнем своем виде стратегия энергоперехода эти задачи не решает. Значит, настала пора переходить от бездумной «зеленой гонки» к осторожному и разумному движению вперед. Остается только верить, что у мирового сообщества хватит здравомыслия, чтобы правильно пройти эту развилку на пути в будущее.