Зеленый туман

Тема зеленой энергетики не дает покоя Западу. В начале мая, выступая на саммите «Глобальные решения» в Берлине, канцлер Германии Олаф Шольц решительно заявил: «Возврата к эре ископаемого топлива не может быть и не будет». В связи с этим он назвал трансформацию экономик в сторону климатической нейтральности «необратимой». Но есть одна загвоздка: для достижения этой «нейтральности» необходимы огромные инвестиции, оцениваемые ООН в 125 трлн евро. По признанию Шольца, средств в государственных бюджетах промышленно-развитых стран на это не хватит, поэтому необходимо сосредоточиться на мобилизации частных инвестиций. Что ж, попытка спасти проваливающийся «зеленый курс» засчитана, но вряд ли она станет успешной. Мир постепенно отходит от «зеленого морока» и пытается трезво взглянуть на климатическую политику и перспективы глобального ТЭК. Отсюда и новые судорожные попытки коллективного Запада любой ценой оправдать стратегию энероперехода и затащить мир «в счастливое зеленое будущее». Чем же обоснована такая настойчивость?