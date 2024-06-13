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Зеленый туман

Политика энергоперехода – один из способов США сохранить свое глобальное доминирование в мире
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Тема зеленой энергетики не дает покоя Западу. В начале мая, выступая на саммите «Глобальные решения» в Берлине, канцлер Германии Олаф Шольц решительно заявил: «Возврата к эре ископаемого топлива не может быть и не будет». В связи с этим он назвал трансформацию экономик в сторону климатической нейтральности «необратимой». Но есть одна загвоздка: для достижения этой «нейтральности» необходимы огромные инвестиции, оцениваемые ООН в 125 трлн евро. По признанию Шольца, средств в государственных бюджетах промышленно-развитых стран на это не хватит, поэтому необходимо сосредоточиться на мобилизации частных инвестиций. Что ж, попытка спасти проваливающийся «зеленый курс» засчитана, но вряд ли она станет успешной. Мир постепенно отходит от «зеленого морока» и пытается трезво взглянуть на климатическую политику и перспективы глобального ТЭК. Отсюда и новые судорожные попытки коллективного Запада любой ценой оправдать стратегию энероперехода и затащить мир «в счастливое зеленое будущее». Чем же обоснована такая настойчивость? 

Зеленый путь к неоколониализму

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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