«Спасенная» Европа

Европа продолжает удивлять. На днях из Дании пришла новость, достойная сатирических сайтов, придумывающих забавные фейки, замаскированные под сообщения СМИ. Но судя по тому, что источник в данном случае – Financial Times, это не фейк. Итак, правительство Дании приняло решение взимать с фермеров по 100 евро за каждую корову в год в целях защиты климата. Мол, коровы страдают отрыжкой и выделяют столь вредный для окружающей среды метан. Да к тому же еще едят траву, выращенную с использованием азотных удобрений. При этом власти Дании посоветовались с самыми «авторитетными» источниками – «экологическими группами». А премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что «проложит путь для подобных инициатив на региональном и глобальном уровнях». Мол, коровы всего мира – готовьтесь.