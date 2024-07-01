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«Спасенная» Европа

Почему жители Старого Света все меньше верят политикам, зовущим в светлое экологически чистое будущее
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Европа продолжает удивлять. На днях из Дании пришла новость, достойная сатирических сайтов, придумывающих забавные фейки, замаскированные под сообщения СМИ. Но судя по тому, что источник в данном случае – Financial Times, это не фейк. Итак, правительство Дании приняло решение взимать с фермеров по 100 евро за каждую корову в год в целях защиты климата. Мол, коровы страдают отрыжкой и выделяют столь вредный для окружающей среды метан. Да к тому же еще едят траву, выращенную с использованием азотных удобрений. При этом власти Дании посоветовались с самыми «авторитетными» источниками – «экологическими группами». А премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что «проложит путь для подобных инициатив на региональном и глобальном уровнях». Мол, коровы всего мира – готовьтесь.

Конечно, такое нововведение выглядит курьезно. Но, как говорил известный датчанин, персонаж «Гамлета» Полоний: «Хотя это безумие, все же в нем есть метод». И такой метод действительно вполне прослеживается не только на «датской почве», но и на «региональном и глобальном уровнях». Под лозунгами защиты климата и энергетического перехода в Европе целенаправленно уничтожаются отрасли экономики, которые могли бы составить конкуренцию американским корпорациям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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