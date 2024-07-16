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Ирану – труба

Есть ли шансы увеличить экспорт газа из России за счет сотрудничества с Тегераном
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Разрыв энергетического партнерства с Европой нанес наибольший удар по газовому комплексу России. В то время как нефтяной сектор, обложенный многочисленными западными санкциями, нашел себе рынки сбыта за пределами ЕС, газовый трубопроводный экспорт (против которого, кстати, не введено никаких прямых запретов со стороны Евросоюза) в последние два года продемонстрировал резкое падение. Так, в 2022-м он сократился на 30,7%, а в 2023-м еще больше, на 46,4%, и составил, по данным вице-премьера Александра Новака, 91,4 млрд куб. м. Правда, на нынешний год Новак прогнозирует серьезный рост – до 108 млрд куб. м.

На этом фоне «Газпром» пытается сохранить объемы добычи и поставок как за счет закрепления на главном перспективном рынке – китайском, так и путем поиска новых ниш. Весьма симптоматичным в этом плане выглядит подписание в июне Россией и Ираном стратегического газового меморандума. В сообщениях об этом событии делался акцент на том, что речь идет не о какой-то абстрактной «газовой дружбе», а о вполне конкретных трубопроводных поставках из РФ в Иран. Попробуем разобраться, о каких объемах может идти речь и могут ли они существенно улучшить показатели «Газпрома».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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