Ирану – труба

Разрыв энергетического партнерства с Европой нанес наибольший удар по газовому комплексу России. В то время как нефтяной сектор, обложенный многочисленными западными санкциями, нашел себе рынки сбыта за пределами ЕС, газовый трубопроводный экспорт (против которого, кстати, не введено никаких прямых запретов со стороны Евросоюза) в последние два года продемонстрировал резкое падение. Так, в 2022-м он сократился на 30,7%, а в 2023-м еще больше, на 46,4%, и составил, по данным вице-премьера Александра Новака, 91,4 млрд куб. м. Правда, на нынешний год Новак прогнозирует серьезный рост – до 108 млрд куб. м.